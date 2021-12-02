Вакцинация от коронавируса — шаг, на который некоторые украинцы решаются долго, изучают информацию о том, как к ней подготовиться и какие анализы сдать.

Доктор Евгений Комаровский рассказал о подготовке к прививке.

— Вакцинация не требует никакой фармакологической подготовки. Если кто-то с врачей сказал, что перед вакцинацией нужно пропить какие-то таблеточки, это шарлатан, это не врач, — объяснил Евгений Комаровский.

Также некоторые задаются вопросом по поводу необходимости сдачи анализов перед этим.

— Вакцинация не требует никаких предварительных анализов, если у человека нет очевидных болезней. Если вы не чувствуете себя больным, если у вас нет температуры выше 38 градусов, если вы можете своими ногами дойти до центра вакцинации, то вас можно прививать без каких-либо предварительных условий, — добавил специалист.

В Украине продолжается вакцинация от коронавируса.

Прививки бесплатно могут получить все граждане старше 12 лет.

Иммунизация пока не разрешена детям младшего возраста, а также людям с противопоказаниями, но таких единицы.

Источник: Доктор Комаровский