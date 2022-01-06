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В Україні схвалили бустерні Covid-дози для всіх дорослих

6 Січня 2022, 13:19
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
В Україні схвалили бустерні Covid-дози для всіх дорослих

Наразі система охорони здоров’я готується до чергового зростання кількості випадків коронавірусної інфекції в Україні. Тому МОЗ закликає всіх українців зробити свідомий вибір на користь вакцинації від смертельно небезпечного вірусу та допомогти здолати епідемію.

– Підписав наказ Міністерства охорони здоров’я України про введення бустерної дози вакцини проти Covid-19 для всіх вакцинованих віком від 18 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися, – написав на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він додав, що пункти щеплення та центри масової вакцинації вже працюють (окрім 7 січня, коли вихідний день).

За словами міністра, вакцина в Україні є, і для першого, і для другого щеплень, а також для введення додаткової і бустерної доз.

На сьогодні лише три регіони країни подолали 50% повністю вакцинованого дорослого населення – Київ (73%), Київська (55%) та Полтавська (51%) області.

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Міністр також нагадава, що після введення бустерної дози можна буде отримати новий Covid-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати її введення.

Згенерувати його можна буде в Дії орієнтовно наприкінці січня 2022 року. До того часу буде чинним сертифікат за попередню повну вакцинацію.

Джерело: Віктор Ляшко

Теги
Віктор Ляшко , Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України
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