Сейчас система здравоохранения готовится к очередному росту количества случаев коронавирусной инфекции в Украине. Поэтому Минздрав призывает всех украинцев сделать сознательный выбор в пользу вакцинации от смертельно опасного вируса и помочь преодолеть эпидемию.

— Подписал приказ Министерства здравоохранения Украины о введении бустерной дозы вакцины против Covid-19 для всех вакцинированных в возрасте от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они привились, — написал на своей странице в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он добавил, что пункты прививок и центры массовой вакцинации уже работают (кроме 7 января, когда выходной день).

По словам министра, вакцина в Украине есть и для первой, и для второй прививки, а также для введения дополнительной и бустерной доз.

На сегодня только три региона страны преодолели 50% полностью вакцинированного взрослого населения — Киев (73%), Киевская (55%) и Полтавская (51%) области.

Министр также напомнил, что после введения бустерной дозы можно будет получить новый Covid-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты ее введения.

Сгенерировать его можно будет в приложении Дія ориентировочно в конце января 2022 года. До того времени будет действовать сертификат о предварительной полной вакцинации.

Источник: Виктор Ляшко