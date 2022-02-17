За результатами експертизи, проведеної в Україні, допущено до екстреного медичного застосування препарат для амбулаторного лікування Covid-19 – Паксловід. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

– Препарат Паксловід призначений для використання пацієнтами з груп ризику з метою уникнути погіршення стану та переходу захворювання із легкого ступеня тяжкості до середнього та важкого, – підкреслив міністр.

Ще до реєстрації препарату міністерство підписало контракт із його виробником – компанією Pfizer на постачання в Україну 300 тис. курсів.

Він також нагадав, що в Україну вже прибуло 60 тис. курсів молнупіравіру – ще одного препарату, призначеного для лікування Covid-19.

Це препарати прямої дії, вони запобігають розмноженню вірусу та знижують ризик важкого перебігу хвороби. Препарати випускаються у формі пігулок, тому їх зручно приймати.

До того ж вони не мають особливих вимог зберігання.

Та є ще один ефективний спосіб запобігти важкому перебігу коронавірусної хвороби. Це – вакцинація, нагадав Ляшко. До того ж, щеплення можуть отримати й підлітки з 12 років.