По результатам экспертизы, проведенной в Украине, допущен к экстренному медицинскому применению препарат для амбулаторного лечения Covid-19 – Паксловид. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

— Препарат Паксловид предназначен для использования пациентами из групп риска, чтобы избежать ухудшения состояния и перехода заболевания из легкой степени тяжести к средней и тяжелой, — подчеркнул министр.

Еще до регистрации препарата министерство подписало контракт с его производителем – компанией Pfizer на поставку в Украину 300 тыс. курсов.

Он также напомнил, что в Украину уже прибыло 60 тыс. курсов молнупиравира – еще одного препарата, предназначенного для лечения Covid-19.

Это препараты прямого действия, они предотвращают размножение вируса и снижают риск тяжелого течения болезни. Препараты выпускаются в форме таблеток, поэтому удобно принимать их.

К тому же, они не требуют особых условий хранения.

Но есть еще один эффективный способ предотвратить тяжелое течение коронавирусной болезни. Это – вакцинация, напомнил Ляшко. К тому же прививки могут получить и подростки с 12 лет.