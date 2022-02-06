Украина получила 60 тыс. курсов противовирусного препарата Молнупиравир, предназначенного для лечения против коронавируса.

Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко на своей странице в социальной сети Facebook.

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Производитель препарата – американская фармацевтическая компания Merck Sharp & Dohme, которая считается одной из крупнейших в мире.

Минздрав Украины начал работу над поставкой препарата Молнупиравир еще в ноябре 2021 года во время подготовки к очередной волне коронавируса.

Министр здравоохранения отметил, что новейший противовирусный препарат поможет в борьбе с опасной болезнью и сохранит жизнь пациентам, находящимся в группе риска.

В ближайшее время Министерство здравоохранения планирует распределить лекарства и отправить в регионы. К апрелю 2022 года в Украину поступят еще 240 тыс. курсов препарата.

Молнупиравир – это противовирусный препарат прямого действия, блокирующий фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода. Он предотвращает размножение вируса Covid-19 и снижает риск тяжелого течения болезни.

Лекарство выпускают в таблетках, для которых не требуются особые требования хранения. Препарат зарегистрирован и разрешен для экстренного применения в США, Японии, Великобритании и других странах.