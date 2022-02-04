Министерство финансов подвело финансовые итоги за минувший год по статье расходов на борьбу с коронавирусной инфекцией в Украине. Сумма оказалась впечатляющая – почти 50 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Минфина, большая половина была потрачена на вакцинацию и оказание медицинской экстренной помощи.

В сообщении расписаны основные расходы. Они выглядят следующим образом:

оплата услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи, предоставляемых пациентам с Covid-19, а также услуг по вакцинации населения от Covid-19 — 22,4 млрд грн;

закупка вакцин от Covid-19 — 11,4 млрд грн;

обеспечение больниц кислородом, диагностическим оборудованием, экспресс-тестами и расходными материалами для тестирования — 2,5 млрд грн;

доплаты к зарплатам медицинским работникам — 0,5 млрд грн;

другие мероприятия в сфере здравоохранения — 0,1 млрд грн;

социальная поддержка — всего использовано 7,7 млрд грн, из них: на выплаты по безработице и частичной безработице — 2,2 млрд грн; на мероприятия по социальной поддержке населения в условиях карантина — 3 млрд грн; на выплату материального обеспечения в связи с временной потерей трудоспособности (больничных) — 2,5 млрд грн;

на осуществление мероприятий по борьбе с Covid-19 в учебных заведениях — 0,9 млрд грн;

на доплаты к заработной плате военнослужащим Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, медицинским и другим работникам ведомственных учреждений здравоохранения — 0,8 млрд гривен.

Напомним, что в Украине уже произошло начисление новых рыночных заработных плат медицинским работникам во всех учреждениях здравоохранения за январь. Часть медицинских работников уже получила и выплаты по этим начислениям.