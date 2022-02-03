В Украине уже произошло начисление новых рыночных заработных плат медицинским работникам во всех учреждениях здравоохранения за январь. Часть медицинских работников уже получила и выплаты по этим начислениям.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга. По его словам, заработную плату на указанном уровне получили медицинские работники учреждений здравоохранения, которые финансируются по сметному принципу из государственного бюджета.

Почти 2 млрд грн Национальная служба здоровья Украины уже перечислила за январь учреждениям, которые оказывают первичную медицинскую помощь и начали начислять аванс на февраль.

— Достойная заработная плата медикам — уже реальность. Работники этих заведений уже получили или в ближайшие дни получат обещанные минимум 20 тыс. грн для врачей и 13,5 тыс. грн для медицинских сестер, — говорит министр.

Ляшко добавил, что 3 февраля НСЗУ перечислит за январь миллиард гривен учреждениям экстренной медицинской помощи. И еще столько же, то есть более 946 млн грн, центрам экстренной за февраль будет передано в Госказначейство в ближайшие дни.

Что касается учреждений здравоохранения, которые оказывают специализированную медицинскую помощь в рамках программы медицинских гарантий, то сейчас с ними Национальной службой здравоохранения уже сформированы все договорные обязательства. Юридическое оформление договоров завершат до конца этой недели, а с 7 февраля начнутся выплаты средств.

— С сегодняшнего дня лично начинаю визиты в учреждения здравоохранения в регионах страны, буду общаться с каждым медицинским работником и главными врачами, — говорит Ляшко.

Ранее в Минздраве отмечали, что они создали контакт-центр, где по телефону: 0-800-60-20-21 можно получить ответы относительно формирования способной сети учреждений здравоохранения госпитальных округов и выплат базовой заработной платы.