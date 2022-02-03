В Україні вже відбулося нарахування нових ринкових заробітних плат медичним працівникам у всіх закладах охорони здоров’я за січень. Частина медичних працівників вже отримала і виплати за цими нарахуваннями.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу. За його словами, заробітну плату на зазначеному рівні отримали медичні працівники закладів охорони здоров’я, які фінансуються за кошторисним принципом з державного бюджету.

Майже 2 млрд грн Національна служба здоров’я України вже перерахувала за січень закладам, які надають первинну медичну допомогу і розпочали нараховувати аванс на лютий.

– Гідна заробітна плата медикам – вже реальність. Працівники цих закладів вже отримали або найближчими днями отримають обіцяні мінімум 20 тис. гривень для лікарів та 13,5 тис. грн для медичних сестер, – каже міністр.

Ляшко додав, що 3 лютого НСЗУ перерахує за січень мільярд гривень закладам екстреної медичної допомоги. І ще стільки ж, тобто понад 946 млн грн, центрам екстреної за лютий буде передано до Держказначейства найближчими днями.

Щодо закладів охорони здоров’я, які надають спеціалізовану медичну допомогу в рамках програми медичних гарантій, то наразі з ними Національною службою охорони здоров’я вже сформовані всі договірні зобов’язання. Юридичне оформлення договорів завершать до кінця цього тижня, а з 7 лютого розпочнуться виплати коштів.

– Від сьогодні особисто розпочинаю візити у заклади охорони здоров’я у регіонах країни, буду спілкуватися із кожним медичним працівником та головними лікарями, – каже Ляшко.

Раніше у МОЗ зазначали, що вони створили контакт-центр, де за номером телефону: 0-800-60-20-21 можна отримати відповіді щодо формування спроможної мережі закладів охорони здоров’я, госпітальних округів та виплат базової заробітної плати.