В Україні нещодавно ухвалили постанову, яка встановила базову заробітну плату для медичних працівників на рівні – 13,5 тис. грн для медичної сестри та 20 тис. грн – для лікаря.

Міністерство охорони здоров’я перевірить всі медзаклади на дотримання відповідних виплат.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 26 січня. За його словами, ситуація, коли на рахунках лікарні лежать десятки мільйонів гривень залишку, а при цьому медичний колектив працює за мінімальну зарплату – абсолютно неприпустима.

– Тому МОЗ ініціюватиме проведення Держаудитслужбою перевірки кожної медичної установи, яка у своїх звітах демонструватиме неспроможність виплатити нову базову заробітну плату, – каже міністр.

Ляшко стверджує, що перевірки будуть і в тих лікарнях, у яких керівники примусово намагаються перевести медиків на неповну ставку, залишаючи їх працювати повний робочий день.

Голова МОЗ запевнив, що вони детально моніторять ситуацію у кожному регіоні. Керівник закладу, який вирішить таким чином “зекономити” бюджет лікарні, за рахунок звичайного лікаря чи медсестри, отримає покарання.

– Коли мене запитують, чи реальні такі заробітні плати для медиків, відповідаю. Так. Ми вже маємо не поодинокі лікарні, які ще до ухвалення постанови виплачували медичним працівникам від 20 до 30 тис. грн, – додав Ляшко.

Він додав, що МОЗ створило контакт-центр, де за номером телефону: 0-800-60-20-21 можна отримати відповіді щодо формування спроможної мережі закладів охорони здоров’я, госпітальних округів та виплат базової заробітної плати.