Підвищення зарплати, яке встановили постановою Кабінету міністрів, стосується медпрацівників усіх державних та комунальних закладів охорони здоров’я в Україні.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

– Постанова поширюється абсолютно на всіх працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я. Медзаклади, які фінансуються за єдиною тарифною сіткою, зобов’язані дотримуватись даної постанови. Нині вони отримали право робити доплати до встановленого рівня зарплати більші, ніж передбачені єдиною тарифною сіткою, – зазначили у міністерстві.

Базову заробітну плату не менше ніж 20 тис. грн встановили для лікарів (крім лікарів-інтернів), професіоналів з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я.

А базову заробітну плату не менше ніж 13,5 тис. грн виплачуватимуть медичним сестрам, які здобули таку медичну освіту:

фаховий молодший бакалавр;

фахівець з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти (раніше – середня спеціальна освіта);

перший (бакалаврський) рівень вищої медичної освіти;

магістр з медсестринства.

У МОЗ нагадати, що Кабінет міністрів встановив лише базовий рівень заробітної плати для лікарів та медичних сестер. Тобто медики, які працюють на повну ставку, не можуть отримувати заробітну плату меншу, ніж зазначено в постанові. Водночас згаданий вище рівень заробітної плати не є фіксованим і може бути збільшений керівником медзакладу.

Завдяки змінам у системі охорони здоров’я, лікарні стали самостійними підприємствами та отримали право розпоряджатися коштами на власний розсуд. Тому достойне фінансове забезпечення медичного персоналу, безпосередньо на місцях, залежить від керівника закладу, який вирішує, куди і як витрачаються гроші лікарні.

В Україні з 1 січня підвищили заплату лікарям. За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, мінімальна заробітна плата на рівні 20 тис. грн – це вагомий результат для країни.