Повышение зарплаты, которое установили постановлением Кабинета министров, касается медработников всех государственных и коммунальных учреждений охраны здоровья в Украине.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

— Постановление распространяется абсолютно на всех работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения. Сейчас они получили право делать доплаты до установленного уровня зарплаты больше, чем предусмотренные единой тарифной сеткой, — отметили в министерстве.

Базовую заработную плату не менее чем 20 тыс. грн установили для врачей (кроме врачей-интернов), профессионалов с высшим немедицинским образованием, которые допущены к медицинской деятельности в заведениях здравоохранения.

А базовую заработную плату не менее 13,5 тыс. грн будут выплачивать медицинским сестрам, которые получили такое медицинское образование:

профессиональный младший бакалавр;

специалист с начальным уровнем (короткий цикл) высшего медицинского образования (ранее – среднее специальное образование);

первый (бакалаврский) уровень высшего медицинского образования;

магистр медсестринства.

В Минздраве напомнили, что Кабинет министров установил лишь базовый уровень заработной платы для врачей и медицинских сестер. То есть медики, которые работают на полную ставку, не могут получать заработную плату меньшую, чем указано в постановлении. В то же время упомянутый выше уровень заработной платы не является фиксированным и может быть увеличен руководителем медучреждения.

Благодаря изменениям в системе здравоохранения, больницы стали самостоятельными предприятиями и получили право распоряжаться средствами по своему усмотрению. Поэтому достойное финансовое обеспечение медицинского персонала, непосредственно на местах, зависит от руководителя учреждения, который решает куда и как тратятся деньги больницы.

В Украине с 1 января повысили заплату врачам. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, минимальная заработная плата на уровне 20 тыс. грн – это весомый результат для страны.