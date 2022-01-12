В Украине повысили заплату врачам с 1 января 2022 года. Соответствующее постановление приняли на заседании Кабинета Министров 12 января.

Размер зарплаты за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда установили:

на уровне не менее 20 000 грн для врачей (кроме врачей-интернов) и профессионалов с высшим немедицинским образованием, допущенным к медицинской деятельности в заведениях здравоохранения;

на уровне не менее 13 500 грн специалистам с начальным уровнем (короткий цикл) высшего медицинского образования и первым бакалаврским уровнем высшего медицинского образования.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, минимальная заработная плата на уровне 20 тыс. грн — это весомый результат для страны.

Постановление вступает в силу со дня его публикации и применяется с 1 января 2022 года.

В декабре президент Владимир Зеленский заявлял, что средняя зарплата врача по Украине составит 24 тыс. грн. Всего в государственном бюджете на этот год на зарплаты врачам выделили дополнительные 2,1 млрд грн.

В то же время средств на доплаты врачам, работающим с пациентами, болеющими коронавирусом, не предусмотрено.