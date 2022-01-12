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В Україні підвищили зарплати медикам із 1 січня: хто і скільки отримуватиме

12 Січня 2022, 14:06
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
медики, лікарня
Джерело: Depositphotos

В Україні підвищили заплату лікарям з 1 січня 2022 року. Відповідну постанову ухвалили на засіданні Кабінету Міністрів 12 січня.

Розмір зарплати за повністю виконану місячну (годинну) норму праці встановили:

  • на рівні не менше за 20 000 грн для лікарів (крім лікарів-інтернів) та професіоналів з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності у закладах охорони здоров’я;
  • на рівні не менше за 13 500 грн фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти та першим бакалаврським рівнем вищої медичної освіти.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, мінімальна заробітна плата на рівні 20 тис. грн – це вагомий результат для країни.

Постанова набуває чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2022 року.

У грудні президент Володимир Зеленський заявляв, що середня зарплата лікаря по Україні становитиме 24 тис. грн. Загалом у державному бюджеті на цей рік на зарплати лікарям виділили додаткові 2,1 млрд грн.

Водночас коштів на доплати лікарям, які працюють із пацієнтами, що хворіють на коронавірус, не передбачено.

Теги
Заробітна плата , Кабінет міністрів , Лікарні
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