В Україні підвищили заплату лікарям з 1 січня 2022 року. Відповідну постанову ухвалили на засіданні Кабінету Міністрів 12 січня.

Розмір зарплати за повністю виконану місячну (годинну) норму праці встановили:

на рівні не менше за 20 000 грн для лікарів (крім лікарів-інтернів) та професіоналів з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності у закладах охорони здоров’я;

на рівні не менше за 13 500 грн фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти та першим бакалаврським рівнем вищої медичної освіти.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, мінімальна заробітна плата на рівні 20 тис. грн – це вагомий результат для країни.

Постанова набуває чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2022 року.

У грудні президент Володимир Зеленський заявляв, що середня зарплата лікаря по Україні становитиме 24 тис. грн. Загалом у державному бюджеті на цей рік на зарплати лікарям виділили додаткові 2,1 млрд грн.

Водночас коштів на доплати лікарям, які працюють із пацієнтами, що хворіють на коронавірус, не передбачено.