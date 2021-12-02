В Україні з 2022 року підвищать заробітну плату для медичних працівників. Так, у державному бюджеті на наступний рік на це виділили додаткові 2,1 млрд грн.

Відповідний документ Верховна Рада ухвалила у другому читанні. За законопроект №6000 проголосували 268 народних депутатів.

Загалом видатки на охорону здоров’я у проекті державного бюджету на 2022 рік визначено в обсязі 194 млрд грн. В уряді впевнені, що цього буде достатньо для підвищення зарплат лікарям до 20 тис. грн, а медичному персоналу – до 13,5 тис. на місяць.

Водночас видатки на програму медгарантій становитимуть 157 млрд грн. На вакцинацію у 2022 році виділили стільки ж, як і у 2021 – 2,6 млрд грн.

Також виділили 300 млн грн на закупівлю дороговартісних ліків, зокрема для лікування СМА.

Коштів на доплати лікарям, які працюють із пацієнтами, що хворіють на коронавірус, не передбачено.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначав, що будуть передбачені виплати працівникам закладів охорони здоров’я у зв’язку з переїздом на нове місце роботи або перекваліфікацією, яка буде необхідна під час формування спроможної мережі лікарень у госпітальних округах.

За його словами, виділені кошти планують також витратити на нове обладнання для лікарень, лабораторій, реконструкцію 48 багатопрофільних клінічних лікарень, розвиток біокластеру, проведення трансплантації, на вакцину від Covid-19 тощо.