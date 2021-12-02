В Україні встановили базовий рівень заробітної плати для лікарів на рівні 20 тис. грн. А для середніх медичних працівників – 13,5 тис. грн.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 2 грудня. Так, уряд виконує указ президента України Володимира Зеленського, який видали до Дня медичного працівника в Україні.

Також передбачено виплати працівникам закладів охорони здоров’я у зв’язку з переїздом на нове місце роботи або перекваліфікацією, яка буде необхідна під час формування спроможної мережі лікарень у госпітальних округах.

Нині уряд вже схвалив та направив до Верховної Ради України проект Державного бюджет України на 2022 рік. Він передбачає подальший розвиток медичної інфраструктури.

– Це і кошти на закупівлю нового обладнання як для лікарень, так і для лабораторій, реконструкцію 48 багатопрофільних клінічних лікарень (однієї обласної лікарні для дорослих і однієї для дітей в кожному регіоні країни), розвиток біокластеру, проведення трансплантації, на вакцину від Covid-19 і не тільки, а також ще багато чого іншого, – зазначив Ляшко.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що з 1 січня 2022 року середня зарплата лікарів в Україні становитиме 24 тис. грн.

Порівняно з 2019 роком бюджет на медицину зріс удвічі. Вперше за історію незалежності України було укомплектовано автопарк швидких допомог. Відремонтують 600 сільських амбулаторій та понад 200 приймальних відділень.