Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

Зарплата українських медиків у 2022 році: у МОЗ назвали встановлені суми

2 Грудня 2021, 10:46
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
ляшко
Джерело: УНІАН

В Україні встановили базовий рівень заробітної плати для лікарів на рівні 20 тис. грн. А для середніх медичних працівників – 13,5 тис. грн.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 2 грудня. Так, уряд виконує указ президента України Володимира Зеленського, який видали до Дня медичного працівника в Україні.

Також передбачено виплати працівникам закладів охорони здоров’я у зв’язку з переїздом на нове місце роботи або перекваліфікацією, яка буде необхідна під час формування спроможної мережі лікарень у госпітальних округах.

Нині уряд вже схвалив та направив до Верховної Ради України проект Державного бюджет України на 2022 рік. Він передбачає подальший розвиток медичної інфраструктури.

– Це і кошти на закупівлю нового обладнання як для лікарень, так і для лабораторій, реконструкцію 48 багатопрофільних клінічних лікарень (однієї обласної лікарні для дорослих і однієї для дітей в кожному регіоні країни), розвиток біокластеру, проведення трансплантації, на вакцину від Covid-19 і не тільки, а також ще багато чого іншого, – зазначив Ляшко.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що з 1 січня 2022 року середня зарплата лікарів в Україні становитиме 24 тис. грн.

Порівняно з 2019 роком бюджет на медицину зріс удвічі. Вперше за історію незалежності України було укомплектовано автопарк швидких допомог. Відремонтують 600 сільських амбулаторій та понад 200 приймальних відділень.

Джерело
МОЗ
Теги
Віктор Ляшко , Зарплати в Україні , Медики , МОЗ України
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка