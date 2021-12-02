В Украине установили базовый уровень заработной платы врачей на уровне 20 тыс. грн. А для средних медицинских работников — 13,5 тыс. грн.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 2 декабря. Так, правительство выполняет указ президента Украины Владимира Зеленского, который выдали ко Дню медицинского работника в Украине.

Также предусмотрены выплаты работникам учреждений здравоохранения в связи с переездом на новое место работы или переквалификацией, которая будет необходима во время формирования способной сети больниц в госпитальных округах.

Сейчас правительство уже одобрило и направило в Верховную Раду Украины проект государственного бюджета Украины на 2022 год. Он предусматривает дальнейшее развитие медицинской инфраструктуры.

— Это и средства на закупку нового оборудования как для больниц, так и для лабораторий, реконструкцию 48 многопрофильных клинических больниц (одной областной больницы для взрослых и одной для детей в каждом регионе страны), развитие биокластера, проведение трансплантации, на вакцину от Covid-19 и не только, а также еще много чего другого, — отметил Ляшко.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что с 1 января 2022 года средняя зарплата врачей в Украине составит 24 тыс. грн.

По сравнению с 2019 годом бюджет на медицину вырос вдвое. Впервые за историю независимости Украины был укомплектован автопарк скорой помощи. Отремонтируют 600 сельских амбулаторий и более 200 приемных отделений.