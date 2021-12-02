В Украине с 2022 года повысят заработную плату для медицинских работников. Так, в Государственном бюджете на следующий год на это выделили дополнительные 2,1 млрд грн.

Соответствующий документ Верховная Рада приняла во втором чтении. За законопроект №6000 проголосовали 268 народных депутатов.

В целом расходы на здравоохранение в проекте государственного бюджета на 2022 год определен в объеме 194 млрд грн. В правительстве уверены, что этого будет достаточно для повышения зарплат врачам до 20 тыс. грн, а медицинского персонала — до 13,5 тыс. на месяц.

В то же время расходы на программу медгарантий составят 157 млрд грн. На вакцинацию в 2022 году выделили столько же, как и в 2021 — 2,6 млрд грн.

Средств на доплаты врачам, работающим с пациентами, болеющими коронавирусом, не предусмотрено.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отмечал, что будут предусмотрены выплаты работникам учреждений здравоохранения в связи с переездом на новое место работы или переквалификацией, которая будет необходима во время формирования способной сети больниц в госпитальных округах.

По его словам, выделенные средства планируют также потратить на новое оборудование для больниц, лабораторий, реконструкцию 48 многопрофильных клинических больниц, развитие биокластера, проведение трансплантаций, на вакцину от Covid-19 и тому подобное.