В Украине недавно приняли постановление, которое установило базовую заработную плату для медицинских работников на уровне — 13,5 тыс. грн для медицинской сестры и 20 тыс. грн — для врача.

Министерство здравоохранения проверит все медучреждения на соблюдение соответствующих выплат.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 26 января. По его словам, ситуация, когда на счетах больницы лежат десятки миллионов гривен остатка, а при этом медицинский коллектив работает за минимальную зарплату — абсолютно недопустима.

— Поэтому Минздрав будет инициировать проведение Госаудитслужбой проверки каждого медицинского учреждения, которое в своих отчетах будет демонстрировать неспособность выплатить новую базовую заработную плату, — говорит министр.

Ляшко утверждает, что проверки будут и в тех больницах, в которых руководители принудительно пытаются перевести медиков на неполную ставку, оставляя их работать полный рабочий день.

Глава Минздрава заверил, что они детально мониторят ситуацию в каждом регионе. Руководитель заведения, который решит таким образом “сэкономить” бюджет больницы, за счет обычного врача или медсестры, получит наказание.

— Когда меня спрашивают, реальны ли такие заработные платы для медиков, отвечаю. Да. Мы уже имеем не единичные больницы, которые еще до принятия постановления выплачивали медицинским работникам от 20 до 30 тыс. грн, — добавил Ляшко.

Он добавил, что Минздрав создал контакт-центр, где по телефону: 0-800-60-20-21 можно получить ответы относительно формирования способной сети учреждений здравоохранения госпитальных округов и выплат базовой заработной платы.