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Не тільки на вакцинацію: на боротьбу з Covid-19 Україна витратила майже 50 млрд грн

4 Лютого 2022, 12:30
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
гроші
Джерело: Depositphotos

Міністерство фінансів підбило фінансові підсумки за минулий рік за статтею витрат на боротьбу з коронавірусною інфекцією в Україні. Сума виявилася вражаючою – майже 50 млрд грн.

Як повідомляє пресслужба Мінфіну, більша половина була витрачена на вакцинацію і надання медичної екстреної допомоги.

У повідомленні розписані основні витрати. Вони виглядають наступним чином:

  • оплата послуг з екстреної та стаціонарної медичної допомоги, що надається пацієнтам з Covid-19, а також послуг з вакцинації населення від Covid-19 – 22,4 млрд грн;
  • закупівля вакцин від Covid-19 – 11,4 млрд грн;
  • забезпечення лікарень киснем, діагностичним обладнанням, експрес-тестами та витратними матеріалами для тестування – 2,5 млрд грн;
  • доплати до зарплат медичним працівникам – 0,5 млрд грн;
  • інші заходи у сфері охорони здоров’я – 0,1 млрд грн;
  • соціальна підтримка – всього використано 7,7 млрд грн, з них: на виплати по безробіттю та частковому безробіттю – 2,2 млрд грн; на заходи щодо соціальної підтримки населення в умовах карантину – 3 млрд грн; на виплату матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (лікарняних) – 2,5 млрд грн;
  • на здійснення заходів щодо боротьби з Covid-19 у навчальних закладах – 0,9 млрд грн;
  • на доплати до заробітної плати військовослужбовцям Національної гвардії та Державної прикордонної служби, органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейським, медичним та іншим працівникам відомчих закладів охорони здоров’я – 0,8 млрд гривень.

Нагадаємо, що в Україні вже відбулося нарахування нових ринкових заробітних плат медичним працівникам у всіх закладах охорони здоров’я за січень. Частина медичних працівників вже отримала виплати за цими нарахуваннями.

Джерело
Мінфін
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , Міністерство фінансів , статистика
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