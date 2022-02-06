Україна отримала 60 тис. курсів противірусного препарату Молнупіравір, призначеного для лікування проти коронавірусу.
Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я України Віктор Ляшко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
Виробник препарату – американська фармацевтична компанія Merck Sharp & Dohme, яка вважається однією з найбільших у світі.
МОЗ України розпочало роботу над постачанням препарату Молнупіравір ще у листопаді 2021 року під час підготовки до чергової хвилі коронавірусу.
Міністр охорони здоров’я зазначив, що новітній противірусний препарат допоможе під час боротьби з небезпечною хворобою та збереже життя пацієнтам, які перебувають у групі ризику.
Найближчим часом Міністерство охорони здоров’я планує розподілити ліки та відправити у регіони. До квітня 2022 року в Україну надійде ще 240 тис. курсів препарату.
Молнупіравір – це противірусний препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Він запобігає розмноженню вірусу Covid-19 та знижує ризик важкого перебігу хвороби.
Ліки випускають у пігулках, для ких не потрібні особливі вимоги зберігання. Препарат зареєстрований та дозволений для екстреного застосування у США, Японії, Великій Британії та інших країнах.