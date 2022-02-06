За день в Україні зафіксували понад 27,8 тис. нових Covid-випадків

Станом на ранок 6 лютого, за останню добу на території України зафіксували 27 851 новий випадок коронавірусу (серед них є 2 597 дітей та 431 медичний працівник). За весь час пандемії 4 284 059 людей захворіли на Covid-19.

За день 34 305 людей вакцинувалися проти небезпечного захворювання. Першу дозу отримали 10 182 людини, другу – 14 188 жителів України, додаткову – 206 громадян, бустерну – 9 729 людей.

За добу до лікарень госпіталізували 4 219 Covid-хворих, ще 109 українців померли від наслідків хвороби, проте вдалося одужати 6 089 людям.

За весь час пандемії в України захворіли 4 284 059 осіб, а не змогли подолати захворювання 101 277 людей. Однак 3 676 068 українців змогли стати на ноги після коронавірусу.

Скільки випадків у регіонах за добу

Київ – 2 298

Вінницька – 613

Волинська – 462

Дніпропетровська – 1 289

Донецька – 1 032

Житомирська – 1 773

Закарпатська – 523

Запорізька – 438

Івано-Франківська – 1 201

Київська – 704

Кіровоградська – 326

Луганська – 318

Львівська – 1 572

Миколаївська – 1 011

Одеська – 2 788

Полтавська – 486

Рівненська – 1 291

Сумська – 1 612

Тернопільська – 1 145

Харківська – 1 897

Херсонська – 797

Хмельницька – 2 070

Черкаська – 583

Чернівецька – 777

Чернігівська – 845

З початку кампанії вакцинації щеплено 15 452 741 людину. Першу дозу серед них отримали 15 452 739 людей, дві дози – 14 772 538 жителів України, додаткову – 20 246 громадян, бустерну – 454 459 українців. Загалом проведено 30 699 982 щеплення.