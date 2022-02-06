За день в Україні зафіксували понад 27,8 тис. нових Covid-випадків

Станом на ранок 6 лютого, за останню добу на території України зафіксували 27 851 новий випадок коронавірусу (серед них є 2 597 дітей та 431 медичний працівник). За весь час пандемії 4 284 059 людей захворіли на Covid-19.
За день 34 305 людей вакцинувалися проти небезпечного захворювання. Першу дозу отримали 10 182 людини, другу – 14 188 жителів України, додаткову – 206 громадян, бустерну – 9 729 людей.
За добу до лікарень госпіталізували 4 219 Covid-хворих, ще 109 українців померли від наслідків хвороби, проте вдалося одужати 6 089 людям.
За весь час пандемії в України захворіли 4 284 059 осіб, а не змогли подолати захворювання 101 277 людей. Однак 3 676 068 українців змогли стати на ноги після коронавірусу.
Скільки випадків у регіонах за добу
Київ – 2 298
Вінницька – 613
Волинська – 462
Дніпропетровська – 1 289
Донецька – 1 032
Житомирська – 1 773
Закарпатська – 523
Запорізька – 438
Івано-Франківська – 1 201
Київська – 704
Кіровоградська – 326
Луганська – 318
Львівська – 1 572
Миколаївська – 1 011
Одеська – 2 788
Полтавська – 486
Рівненська – 1 291
Сумська – 1 612
Тернопільська – 1 145
Харківська – 1 897
Херсонська – 797
Хмельницька – 2 070
Черкаська – 583
Чернівецька – 777
Чернігівська – 845
З початку кампанії вакцинації щеплено 15 452 741 людину. Першу дозу серед них отримали 15 452 739 людей, дві дози – 14 772 538 жителів України, додаткову – 20 246 громадян, бустерну – 454 459 українців. Загалом проведено 30 699 982 щеплення.