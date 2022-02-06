За день в Украине зафиксировали более 27,8 тыс. новых Covid-случаев

По состоянию на утро 6 февраля, за последние сутки на территории Украины зафиксировали 27 851 новый случай коронавируса (среди них есть 2 597 детей и 431 медицинский работник). За все время пандемии 4 284 059 человек заболели Covid-19.

За день 34 305 человек вакцинировались против опасного заболевания. Первую дозу получили 10 182 человека, вторую – 14 188 жителей Украины, дополнительную – 206 граждан, бустерную – 9 729 людей.

За сутки в больницы госпитализировали 4 219 Covid-больных, еще 109 украинцев умерли от последствий болезни, однако удалось выздороветь 6 089 людям.

За все время пандемии у Украины заболели 4 284 059 людей, а не смогли преодолеть заболевание 101 277 человек. Однако 3 676 068 украинцев смогли встать на ноги после коронавируса.

Сколько случаев в регионах за день

Киев – 2 298

Винницкая – 613

Волынская – 462

Днепропетровская – 1 289

Донецкая – 1 032

Житомирская – 1 773

Закарпатская – 523

Запорожская – 438

Ивано-Франковская – 1 201

Киевская – 704

Кировоградская – 326

Луганская – 318

Львовская – 1 572

Николаевская – 1 011

Одесская – 2 788

Полтавская – 486

Ровенская – 1 291

Сумская – 1 612

Тернопольская – 1 145

Харьковская – 1 897

Херсонская – 797

Хмельницкая – 2 070

Черкасская – 583

Черновицкая – 777

Черниговская – 845

С начала кампании вакцинации привит 15 452 741 человек. Первую дозу среди них получили 15 452 739 людей, две дозы – 14 772 538 жителей Украины, дополнительную – 20 246 граждан, бустерную – 454 459 украинцев. Всего проведено 30 699 982 прививки.