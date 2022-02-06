За день в Украине зафиксировали более 27,8 тыс. новых Covid-случаев

По состоянию на утро 6 февраля, за последние сутки на территории Украины зафиксировали 27 851 новый случай коронавируса (среди них есть 2 597 детей и 431 медицинский работник). За все время пандемии 4 284 059 человек заболели Covid-19.
За день 34 305 человек вакцинировались против опасного заболевания. Первую дозу получили 10 182 человека, вторую – 14 188 жителей Украины, дополнительную – 206 граждан, бустерную – 9 729 людей.
За сутки в больницы госпитализировали 4 219 Covid-больных, еще 109 украинцев умерли от последствий болезни, однако удалось выздороветь 6 089 людям.
За все время пандемии у Украины заболели 4 284 059 людей, а не смогли преодолеть заболевание 101 277 человек. Однако 3 676 068 украинцев смогли встать на ноги после коронавируса.
Сколько случаев в регионах за день
Киев – 2 298
Винницкая – 613
Волынская – 462
Днепропетровская – 1 289
Донецкая – 1 032
Житомирская – 1 773
Закарпатская – 523
Запорожская – 438
Ивано-Франковская – 1 201
Киевская – 704
Кировоградская – 326
Луганская – 318
Львовская – 1 572
Николаевская – 1 011
Одесская – 2 788
Полтавская – 486
Ровенская – 1 291
Сумская – 1 612
Тернопольская – 1 145
Харьковская – 1 897
Херсонская – 797
Хмельницкая – 2 070
Черкасская – 583
Черновицкая – 777
Черниговская – 845
С начала кампании вакцинации привит 15 452 741 человек. Первую дозу среди них получили 15 452 739 людей, две дозы – 14 772 538 жителей Украины, дополнительную – 20 246 граждан, бустерную – 454 459 украинцев. Всего проведено 30 699 982 прививки.