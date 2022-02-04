Тестирование на Covid-19 нужно делать в случае каких-либо симптомов вирусного заболевания. То есть кашель, насморк, боль в горле, температура – это уже основание для того, чтобы сделать тест на Covid-19.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга 4 февраля. По его словам, если у пациента есть симптомы ОРВИ и положительный экспресс-тест на коронавирус, то ПЦР-тест делать не нужно.

— Когда нужно делать тестирование на коронавирус? Если коротко, то во время каких-либо симптомов вирусного заболевания. Направление на бесплатное тестирование можно получить у семейного врача, — отметил Кузин.

Он подчеркнул, что для установления диагноза Covid-19 достаточно и результата экспресс-теста на антиген. Однако речь идет лишь о тех случаях, когда у человека уже есть симптомы вирусного заболевания или коронавируса.

В то же время, если у человека есть симптомы вирусного заболевания, а результат экспресс-теста на антиген оказался отрицательным, то пациенту может быть рекомендовано пройти и ПЦР-тест.

Кузин напомнил, что самоизоляция человека, у которого подтвердили коронавирус, должна длиться не менее 10 дней. Если с 10 дня после появления симптомов в течение трех дней симптомы отсутствуют, то самоизоляцию можно завершать.

— Если пациент не имеет симптомов болезни, а результат тестирования оказался положительным, то самоизоляцию стоит завершать с соблюдением той же нормы: если от 10 дня в течение трех дней отсутствуют симптомы, – пояснил санврач.

Тем не менее, если человек решил раньше сделать ПЦР-тест и его результат оказался отрицательным, то самоизоляцию также можно завершать. Однако нужно помнить, что такое тестирование нельзя проходить раньше, чем через 10 дней от даты проведения первого теста.

После завершения срока самоизоляции дополнительно делать тест на Covid-19 не нужно, но при условии, что все сроки самоизоляции были соблюдены.