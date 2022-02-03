В Украине за прошедшие сутки, 2 февраля, впервые с начала пандемии сделали более 100 тыс. исследований методом полимеразной цепной реакции. Это один из показателей готовности медицинской системы к реагированию.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга. По данным Минздрава, по состоянию на 3 февраля в стране зафиксировали рекордное количество зарегистрированных новых случаев коронавируса за сутки — 39 620.

В учреждениях здравоохранения сейчас находится 26 853 пациента, из них 17 890 (66%) получает кислородную терапию.

— Учитывая эти данные, еще раз обращаюсь к вам с просьбой не пренебрегать противоэпидемическими правилами и защитить свое здоровье, сделав прививку от коронавируса, — отметил Ляшко.

Вакцинация особенно важна для представителей групп риска, поскольку она значительно увеличивает шансы этих людей предотвратить смертельные последствия болезни.

К основной группе риска относятся пожилые люди (иммунитет с возрастом ослабевает и становится менее эффективным в борьбе с Covid-19, который может иметь серьезные последствия, когда вам за 60) и люди с хроническими заболеваниями, которым следует помнить, что при наличии хронических недугов риск осложнений повышается.

В Минздраве дали рекомендации, как защититься от инфицирования Covid-19:

вакцинируйтесь:

избегайте контакта с людьми, которые имеют проявления гриппозной инфекции;

носите маску;

ограничьте посещение мест большого скопления людей;

часто проветривайте помещение;

часто мойте руки с мылом;

не касайтесь глаз, носа, рта немытыми руками;

не посещайте рабочее место, если у вас есть симптомы болезни;

работодатели — разрешите дистанционный режим работы всем, кому это возможно разрешить на период осложнения эпидситуации.

В то же время наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в Житомирской (2 933), Одесской (2 982), Ивано-Франковской (2 423) Львовской (2 369) и Хмельницкой (2 283) областях. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.