В Україні за минулу добу, 2 лютого, вперше з початку пандемії зробили понад 100 тис. досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції. Це один із показників готовності медичної системи до реагування.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу. За даними МОЗ, станом на 3 лютого у країні зафіксували рекордну кількість зареєстрованих нових випадків коронавірусу за добу – 39 620.

У закладах охорони здоров’я наразі перебуває 26 853 пацієнти, з них 17 890 (66%) отримує кисневу терапію.

– З огляду на ці дані, ще раз звертаюсь до вас з проханням не нехтувати протиепідемічними правилами та захистити своє здоров’я, зробивши щеплення від коронавірусу, – зазначив Ляшко.

Вакцинація є особливо важливою для представників груп ризику, оскільки вона значно збільшує шанси цих людей запобігти смертельним наслідкам хвороби.

До основної групи ризику належать літні люди (імунітет із віком послаблюється і стає менш ефективним у боротьбі з Covid-19, який може мати серйозні наслідки, коли вам за 60) та люди із хронічними захворюваннями, яким слід пам’ятати, що за наявності хронічних недуг ризик ускладнень підвищується.

У МОЗ дали рекомендації, як захиститися від інфікування Covid-19:

вакцинуйтеся:

уникайте контакту з особами, що мають прояви грипозної інфекції;

носіть маску;

обмежте відвідування місць великого скупчення людей;

часто провітрюйте приміщення;

часто мийте руки з милом;

не торкайтеся очей, носа, рота немитими руками;

не відвідуйте робоче місце, якщо у вас є симптоми хвороби;

роботодавці – дозвольте дистанційний режим роботи всім, кому це можливо дозволити на період ускладнення епідситуації.

Водночас найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у Житомирській (2 933), Одеській (2 982), Івано-Франківській (2 423) Львівській (2 369) та Хмельницькій (2 283) областях. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.