За минулу добу Covid-19 підтверджений у 39 620 осіб. З них 4 446 дітей і 1 035 медпрацівників.

Одужали за добу – 9 380 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 210 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 4 136 осіб.

Коронавірус в регіонах:

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (2 933), Одеській (2 982), Івано-Франківській (2 423) Львівській (2 369) та Хмельницькій (2 283) областях.

м. Київ – 2 437;

Вінницька область – 1 410;

Волинська область – 1 352;

Дніпропетровська область – 2 017;

Донецька область – 1 754;

Житомирська область – 2 933;

Закарпатська область – 818;

Запорізька область – 1 043;

Івано-Франківська область – 2 423;

Київська область – 1 439;

Кіровоградська область – 308;

Луганська область – 840;

Львівська область – 2 369;

Миколаївська область – 823;

Одеська область – 2 982;

Полтавська область – 1 284;

Рівненська область – 1 986;

Сумська область – 1 662;

Тернопільська область – 1 644;

Харківська область – 1 827;

Херсонська область – 968;

Хмельницька область – 2 283;

Черкаська область – 931;

Чернівецька область – 975;

Чернігівська область – 1 115.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

захворіло – 4 169 897 осіб;

одужало – 3 650 854 особи;

летальних випадків – 100 809;

проведено ПЛР-тестувань – 18 308 056.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 396 725 людей, з них отримали першу дозу – 15 396 723 людини, отримали дві дози – 14 700 198 людей, отримали додаткову дозу – 18 728 людей, бустерну дозу – 398 374 людини. Загалом проведено 30 514 023 щеплення.