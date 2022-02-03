За минулу добу Covid-19 підтверджений у 39 620 осіб. З них 4 446 дітей і 1 035 медпрацівників.
Одужали за добу – 9 380 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 210 осіб.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 4 136 осіб.
Коронавірус в регіонах:
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (2 933), Одеській (2 982), Івано-Франківській (2 423) Львівській (2 369) та Хмельницькій (2 283) областях.
- м. Київ – 2 437;
- Вінницька область – 1 410;
- Волинська область – 1 352;
- Дніпропетровська область – 2 017;
- Донецька область – 1 754;
- Житомирська область – 2 933;
- Закарпатська область – 818;
- Запорізька область – 1 043;
- Івано-Франківська область – 2 423;
- Київська область – 1 439;
- Кіровоградська область – 308;
- Луганська область – 840;
- Львівська область – 2 369;
- Миколаївська область – 823;
- Одеська область – 2 982;
- Полтавська область – 1 284;
- Рівненська область – 1 986;
- Сумська область – 1 662;
- Тернопільська область – 1 644;
- Харківська область – 1 827;
- Херсонська область – 968;
- Хмельницька область – 2 283;
- Черкаська область – 931;
- Чернівецька область – 975;
- Чернігівська область – 1 115.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- захворіло – 4 169 897 осіб;
- одужало – 3 650 854 особи;
- летальних випадків – 100 809;
- проведено ПЛР-тестувань – 18 308 056.
Вакцинація в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 396 725 людей, з них отримали першу дозу – 15 396 723 людини, отримали дві дози – 14 700 198 людей, отримали додаткову дозу – 18 728 людей, бустерну дозу – 398 374 людини. Загалом проведено 30 514 023 щеплення.