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Небувалий сплеск: за минулу добу в Україні зафіксовано майже 40 тис. нових випадків Covid-19

3 Лютого 2022, 08:15
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 39 620 осіб. З них 4 446 дітей і 1 035 медпрацівників.

Одужали за добу – 9 380 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 210 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 4 136 осіб.

Коронавірус в регіонах:

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (2 933), Одеській (2 982), Івано-Франківській (2 423) Львівській (2 369) та Хмельницькій (2 283) областях.

  • м. Київ – 2 437;
  • Вінницька область – 1 410;
  • Волинська область – 1 352;
  • Дніпропетровська область – 2 017;
  • Донецька область – 1 754;
  • Житомирська область – 2 933;
  • Закарпатська область – 818;
  • Запорізька область – 1 043;
  • Івано-Франківська область – 2 423;
  • Київська область – 1 439;
  • Кіровоградська область – 308;
  • Луганська область – 840;
  • Львівська область – 2 369;
  • Миколаївська область – 823;
  • Одеська область – 2 982;
  • Полтавська область – 1 284;
  • Рівненська область – 1 986;
  • Сумська область – 1 662;
  • Тернопільська область – 1 644;
  • Харківська область – 1 827;
  • Херсонська область – 968;
  • Хмельницька область – 2 283;
  • Черкаська область – 931;
  • Чернівецька область – 975;
  • Чернігівська область – 1 115.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • захворіло – 4 169 897 осіб;
  • одужало – 3 650 854 особи;
  • летальних випадків – 100 809;
  • проведено ПЛР-тестувань – 18 308 056.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 396 725 людей, з них отримали першу дозу – 15 396 723 людини, отримали дві дози – 14 700 198 людей, отримали додаткову дозу – 18 728 людей, бустерну дозу – 398 374 людини. Загалом проведено 30 514 023 щеплення.

Джерело
МОЗ
Теги
Адаптивний карантин , Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика , тестування
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