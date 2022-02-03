За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 39 620 человек. Из них 4 446 детей и 1 035 медработников.
Выздоровели за сутки – 9 380 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерли 210 человек.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 4 136 человек.
Коронавирус в регионах:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (2 933), Одесской (2 982), Ивано-Франковской (2 423) Львовской (2 369) и Хмельницкой (2 283) областях.
- г. Киев — 2 437;
- Винницкая область — 1 410;
- Волынская область — 1 352;
- Днепропетровская область — 2 017;
- Донецкая область — 1 754;
- Житомирская область — 2 933;
- Закарпатская область — 818;
- Запорожская область — 1 043;
- Ивано-Франковская область — 2 423;
- Киевская область — 1 439;
- Кировоградская область — 308;
- Луганская область — 840;
- Львовская область — 2 369;
- Николаевская область — 823;
- Одесская область — 2 982;
- Полтавская область — 1 284;
- Ровенская область — 1 986;
- Сумская область — 662;
- Тернопольская область — 1 644;
- Харьковская область — 1 827;
- Херсонская область — 968;
- Хмельницкая область — 2 283;
- Черкасская область — 931;
- Черновицкая область — 975;
- Черниговская область — 1 115.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- заболело — 4 169 897 человек;
- выздоровело — 3 650 854 человека;
- летальных исходов — 100 809;
- проведено ПЦР-тестирований — 18 308 056.
Вакцинация в Украине:
От начала вакцинальной кампании привито 15 396 725 человек, из них получили первую дозу – 15 396 723 человека, получили две дозы – 14 700 198 человек, получили дополнительную дозу – 18 728 человек, бустерную дозу – 398 374 человека. Всего проведено 30 514 023 прививки.