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Небывалый всплеск: за минувшие сутки в Украине зафиксировано почти 40 тыс. новых случаев Covid-19

3 февраля 2022, 08:15
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 39 620 человек. Из них 4 446 детей и 1 035 медработников.

Выздоровели за сутки – 9 380 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерли 210 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 4 136 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (2 933), Одесской (2 982), Ивано-Франковской (2 423) Львовской (2 369) и Хмельницкой (2 283) областях.

  • г. Киев — 2 437;
  • Винницкая область — 1 410;
  • Волынская область — 1 352;
  • Днепропетровская область — 2 017;
  • Донецкая область — 1 754;
  • Житомирская область — 2 933;
  • Закарпатская область — 818;
  • Запорожская область — 1 043;
  • Ивано-Франковская область — 2 423;
  • Киевская область — 1 439;
  • Кировоградская область — 308;
  • Луганская область — 840;
  • Львовская область — 2 369;
  • Николаевская область — 823;
  • Одесская область — 2 982;
  • Полтавская область — 1 284;
  • Ровенская область — 1 986;
  • Сумская область —  662;
  • Тернопольская область — 1 644;
  • Харьковская область — 1 827;
  • Херсонская область — 968;
  • Хмельницкая область — 2 283;
  • Черкасская область — 931;
  • Черновицкая область — 975;
  • Черниговская область — 1 115.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • заболело — 4 169 897 человек;
  • выздоровело — 3 650 854 человека;
  • летальных исходов — 100 809;
  • проведено ПЦР-тестирований — 18 308 056.

Вакцинация в Украине:

От начала вакцинальной кампании привито 15 396 725 человек, из них получили первую дозу – 15 396 723 человека, получили две дозы – 14 700 198 человек, получили дополнительную дозу – 18 728 человек, бустерную дозу – 398 374 человека. Всего проведено 30 514 023 прививки.

Источник
Минздрав
Теги
Адаптивний карантин , Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика , тестування
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