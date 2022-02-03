За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 39 620 человек. Из них 4 446 детей и 1 035 медработников.

Выздоровели за сутки – 9 380 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерли 210 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 4 136 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (2 933), Одесской (2 982), Ивано-Франковской (2 423) Львовской (2 369) и Хмельницкой (2 283) областях.

г. Киев — 2 437;

Винницкая область — 1 410;

Волынская область — 1 352;

Днепропетровская область — 2 017;

Донецкая область — 1 754;

Житомирская область — 2 933;

Закарпатская область — 818;

Запорожская область — 1 043;

Ивано-Франковская область — 2 423;

Киевская область — 1 439;

Кировоградская область — 308;

Луганская область — 840;

Львовская область — 2 369;

Николаевская область — 823;

Одесская область — 2 982;

Полтавская область — 1 284;

Ровенская область — 1 986;

Сумская область — 662;

Тернопольская область — 1 644;

Харьковская область — 1 827;

Херсонская область — 968;

Хмельницкая область — 2 283;

Черкасская область — 931;

Черновицкая область — 975;

Черниговская область — 1 115.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

заболело — 4 169 897 человек;

выздоровело — 3 650 854 человека;

летальных исходов — 100 809;

проведено ПЦР-тестирований — 18 308 056.

Вакцинация в Украине:

От начала вакцинальной кампании привито 15 396 725 человек, из них получили первую дозу – 15 396 723 человека, получили две дозы – 14 700 198 человек, получили дополнительную дозу – 18 728 человек, бустерную дозу – 398 374 человека. Всего проведено 30 514 023 прививки.