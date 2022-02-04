Тестування на Covid-19 варто робити у разі будь-яких симптомів вірусного захворювання. Тобто кашель, нежить, біль у горлі, температура – це вже підстава для того, щоб зробити тест на Covid-19.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу 4 лютого. За його словами, якщо у пацієнта є симптоми ГРВІ і позитивний експрес-тест на коронавірус, то ПЛР-тест робити не потрібно.

– Коли варто робити тестування на коронавірус? Якщо коротко, то під час будь-яких симптомів вірусного захворювання. Направлення на безоплатне тестування можна отримати у сімейного лікаря, – зазначив Кузін.

Він наголосив, що для встановлення діагнозу Covid-19 достатньо і результату експрес-тесту на антиген. Проте йдеться лише про ті випадки, коли у людини вже є симптоми вірусного захворювання чи коронавірусу.

Водночас, якщо у людини є симптоми вірусного захворювання, а результат експрес-тесту на антиген виявився негативним, то пацієнту може бути рекомендовано пройти й ПЛР-тест.

Кузін нагадав, що самоізоляція людини, у якої підтвердили коронавірус, має тривати щонайменше 10 днів. Якщо з 10 дня після появи симптомів протягом трьох днів симптоми відсутні, то самоізоляцію можна завершувати.

– Якщо пацієнт не має симптомів хвороби, а результат тестування виявився позитивним, то самоізоляцію варто завершувати із дотриманням тієї ж норми: якщо від 10 дня протягом трьох днів відсутні симптоми, – пояснив санлікар.

Проте, якщо людина вирішила раніше зробити ПЛР-тест і його результат виявився негативним, то самоізоляцію також можна завершувати. Однак варто пам’ятати, що таке тестування не можна проходити раніше, ніж через 10 днів від дати проведення першого тесту.

Після завершення терміну самоізоляції додатково робити тест на Covid-19 не потрібно, але за умови, що всі терміни самоізоляції були дотримані.