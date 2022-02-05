Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

До України їдуть ліки проти коронавірусу Молнупіравір – Ляшко

5 Лютого 2022, 14:24
Анастасія Кожушко журналістка Вікна
До України їдуть ліки проти коронавірусу Молнупіравір – Ляшко

Міністр охорони здоров’я Олег Ляшко повідомив, що Україна очікує поставку новітнього противірусного препарату для лікування коронавірусної хвороби Молнупіравір.

– Україна очікує поставку новітнього противірусного препарату прямої дії для лікування коронавірусної хвороби – Молнупіравір, – сказав очільник МОЗ, перебуваючи у Одеській області з робочою поїздкою.

За його словами, наразі закупили 300 000 курсів. Наразі до України йде частина від цієї поставки, і з понеділка препарат будуть розвозити до лікарень.

– Препарат вже знаходиться в аеропорту Стамбула, а вже завтра його очікують в аеропортах України, – сказав міністр Ляшко.

Раніше повідомлялося, що МОЗ дозволило екстрене використання препарату Молнупіравір для лікування коронавірусної інфекції.

В Україні цей препарат пройшов офіційну реєстрацію. Молнупіравір вже широко використовують у деяких європейських країнах і в США.

Теги
Віктор Ляшко , Коронавірус Covid-19 , Ліки , лікування
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь