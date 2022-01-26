В Україні пройшов офіційну реєстрацію препарат, який вже широко практикують у деяких європейських країнах і в США. Йдеться про препарат екстреного застосування Молнупіравір.

Молнупіравір використовують для лікування коронавірусної інфекції, насамперед у груп ризику, щоб убезпечити хворих від переходу від легкого ступеня тяжкості захворювання до середньої та важкої.

Інформація про це з’явилася на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України.

– Ми почали готуватися до чергової хвилі Covid-19 завчасно. Тому ще минулого року розпочали переговори щодо закупівлі 300 тис. курсів препарату Молнупіравір, – зазначив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комарида.

За його словами, поставки ліків очікуються найближчим часом.

Довідка МОЗ: Молнупіравір – це препарат прямої дії, який блокує фермент, необхідний вірусу для відтворення генетичного коду, і тим самим запобігає розмноженню вірусу і знижує ризик тяжкого перебігу хвороби. Препарат випускається у вигляді таблеток, тому не має особливих вимог зберігання і його зручно приймати.

Відзначається, що Молнупіравір у світі використовують для пацієнтів, які мають хоча б один фактор ризику: надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця.