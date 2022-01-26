В Україні вже 49% дорослого населення отримали принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я. Найбільше вакцинованих у Києві — понад 71% дорослих мешканців.

У шести областях більше ніж половина дорослих отримали принаймні одне щеплення. Це Київська (59,2%), Полтавська (57%), Дніпропетровська (54%), Харківська (51,8%), Сумська (50,6%) та Черкаська (50,6%) області.

Найменше вакциновано в Закарпатській (34.1%), Івано-Франківській (38,9%), Чернівецькій (39,4%) та Волинській (39,9%) областях. Там від коронавірусу отримали щеплення менше ніж 40% дорослих.

За минулу добу, 25 січня, в Україні щеплення від Covid-19 отримали 81 736 людей. Першою дозою вакцинувалися 29 929 людей, а другою дозою – 28 984 людини. Додаткову дозу отримали 628 людей, бустерну дозу – 22 195 людей.

Від початку вакцинальної кампанії у країні зробили понад 30 млн щеплень від коронавірусу.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко раніше зазначав, що саме ті області, які мають найнижчий рівень вакцинації, зараз увійшли в червону зону карантину. Йдеться про Івано-Франківську та Рівненську області.