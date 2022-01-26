В Украине уже 49% взрослого населения получили по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья. Больше всего вакцинированных в Киеве — более 71% взрослых жителей.

В шести областях более половины взрослых получили по крайней мере одну прививку. Это Киевская (59,2%), Полтавская (57%), Днепропетровская (54%), Харьковская (51,8%), Сумская (50,6%) и Черкасская (50,6%) области.

Меньше всего вакцинировано в Закарпатской (34.1%), Ивано-Франковской (38,9%), Черновицкой (39,4%) и Волынской (39,9%) областях. Там от коронавируса получили прививки менее 40% взрослых.

За прошлые сутки, 25 января, в Украине прививки от Covid-19 получили 81 736 человек. Первой дозой вакцинировались 29 929 человек, а второй дозой – 28 984 человека. Дополнительную дозу получили 628 человек, бустерную дозу — 22 195 человек.

С начала вакцинальной кампании в стране сделали более 30 млн прививок от коронавируса.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко ранее отмечал, что именно те области, которые имеют самый низкий уровень вакцинации, сейчас вошли в красную зону карантина. Речь идет об Ивано-Франковской и Ровенской области.