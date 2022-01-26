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В Украине за прошлые сутки зафиксировали более 24 тыс. случаев Covid-19

26 января 2022, 08:12
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
коронавірус
Источник: Depositphotos

В Украине по состоянию на 26 января подтверждено 3 913 809 случаев коронавируса, а за сутки – 24 321. Это наибольшее количество больных с начала 2022 года.

Среди них – 2 809 детей и 642 медработника. В больницы с диагнозом коронавирус за последние 24 часа госпитализировали 3 073 пациента.

За все время пандемии Covid-19 в стране подтвердили 99 584 летальных случая. От осложнений в течение последнего дня умер 141 больной.

В то же время побороть заболевание удалось 3 596 715 украинцам, за сутки – 5 514 людям.

Всего в Украине осуществили 17 661 202 тестирования методом ПЦР, а за сутки – 79 688.

Коронавирус в регионах

  • г. Киев — 1 919;
  • Винницкая область — 1 297;
  • Волынская область — 530;
  • Днепропетровская область — 804;
  • Донецкая область — 1 018;
  • Житомирская область — 932;
  • Закарпатская область — 734;
  • Запорожская область — 467;
  • Ивано-Франковская область — 1 972;
  • Киевская область — 872;
  • Кировоградская область — 121;
  • Луганская область — 478;
  • Львовская область — 1 886;
  • Николаевская область — 440;
  • Одесская область — 1 319;
  • Полтавская область — 831;
  • Ровенская область — 1 110;
  • Сумская область — 1 209;
  • Тернопольская область — 890;
  • Харьковская область — 1 506;
  • Херсонская область — 508;
  • Хмельницкая область — 1 471;
  • Черкасская область — 690;
  • Черновицкая область — 1 060;
  • Черниговская область — 257.

Вакцинация в Украине

В Украине с начала вакцинальной кампании сделали более 30 млн прививок от коронавируса. За прошлые сутки, 25 января, вакцинировались от Covid-19 81 736 человек.

Первую дозу получили 29 929 человек, вторую дозу – 28 984 человека, дополнительную дозу получили 628 людей, бустерную дозу – 22 195 человек.

Коронавирус в Украине

25 января в Украине подтвердили 19 118 случаев Covid-19. Выздороветь удалось 5 863 пациентам, а умер – 161 больной. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика
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