В Украине по состоянию на 26 января подтверждено 3 913 809 случаев коронавируса, а за сутки – 24 321. Это наибольшее количество больных с начала 2022 года.

Среди них – 2 809 детей и 642 медработника. В больницы с диагнозом коронавирус за последние 24 часа госпитализировали 3 073 пациента.

За все время пандемии Covid-19 в стране подтвердили 99 584 летальных случая. От осложнений в течение последнего дня умер 141 больной.

В то же время побороть заболевание удалось 3 596 715 украинцам, за сутки – 5 514 людям.

Всего в Украине осуществили 17 661 202 тестирования методом ПЦР, а за сутки – 79 688.

Коронавирус в регионах

г. Киев — 1 919;

Винницкая область — 1 297;

Волынская область — 530;

Днепропетровская область — 804;

Донецкая область — 1 018;

Житомирская область — 932;

Закарпатская область — 734;

Запорожская область — 467;

Ивано-Франковская область — 1 972;

Киевская область — 872;

Кировоградская область — 121;

Луганская область — 478;

Львовская область — 1 886;

Николаевская область — 440;

Одесская область — 1 319;

Полтавская область — 831;

Ровенская область — 1 110;

Сумская область — 1 209;

Тернопольская область — 890;

Харьковская область — 1 506;

Херсонская область — 508;

Хмельницкая область — 1 471;

Черкасская область — 690;

Черновицкая область — 1 060;

Черниговская область — 257.

Вакцинация в Украине

В Украине с начала вакцинальной кампании сделали более 30 млн прививок от коронавируса. За прошлые сутки, 25 января, вакцинировались от Covid-19 81 736 человек.

Первую дозу получили 29 929 человек, вторую дозу – 28 984 человека, дополнительную дозу получили 628 людей, бустерную дозу – 22 195 человек.

Коронавирус в Украине

25 января в Украине подтвердили 19 118 случаев Covid-19. Выздороветь удалось 5 863 пациентам, а умер – 161 больной. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.