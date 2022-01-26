В Украине по состоянию на 26 января подтверждено 3 913 809 случаев коронавируса, а за сутки – 24 321. Это наибольшее количество больных с начала 2022 года.
Среди них – 2 809 детей и 642 медработника. В больницы с диагнозом коронавирус за последние 24 часа госпитализировали 3 073 пациента.
За все время пандемии Covid-19 в стране подтвердили 99 584 летальных случая. От осложнений в течение последнего дня умер 141 больной.
В то же время побороть заболевание удалось 3 596 715 украинцам, за сутки – 5 514 людям.
Всего в Украине осуществили 17 661 202 тестирования методом ПЦР, а за сутки – 79 688.
Коронавирус в регионах
- г. Киев — 1 919;
- Винницкая область — 1 297;
- Волынская область — 530;
- Днепропетровская область — 804;
- Донецкая область — 1 018;
- Житомирская область — 932;
- Закарпатская область — 734;
- Запорожская область — 467;
- Ивано-Франковская область — 1 972;
- Киевская область — 872;
- Кировоградская область — 121;
- Луганская область — 478;
- Львовская область — 1 886;
- Николаевская область — 440;
- Одесская область — 1 319;
- Полтавская область — 831;
- Ровенская область — 1 110;
- Сумская область — 1 209;
- Тернопольская область — 890;
- Харьковская область — 1 506;
- Херсонская область — 508;
- Хмельницкая область — 1 471;
- Черкасская область — 690;
- Черновицкая область — 1 060;
- Черниговская область — 257.
Вакцинация в Украине
В Украине с начала вакцинальной кампании сделали более 30 млн прививок от коронавируса. За прошлые сутки, 25 января, вакцинировались от Covid-19 81 736 человек.
Первую дозу получили 29 929 человек, вторую дозу – 28 984 человека, дополнительную дозу получили 628 людей, бустерную дозу – 22 195 человек.
Коронавирус в Украине
25 января в Украине подтвердили 19 118 случаев Covid-19. Выздороветь удалось 5 863 пациентам, а умер – 161 больной. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.