Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтемы Видео
Новини

Опять рост: в Украине за сутки зафиксировали почти 20 тыс. Covid-случаев

25 января 2022, 08:11
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
коронавірус
Источник: Depositphotos

В Украине по состоянию на 25 января подтверждено 3 889 488 случаев коронавируса, а за сутки – 19 118. Среди них – 2 809 детей и 594 медработника.

С диагнозом коронавирус за последние 24 часа госпитализировали 1 507 пациентов.

За все время пандемии Covid-19 в стране подтвердили 99 443 летальных случая. От осложнений в течение последнего дня умер 161 больной.

В то же время побороть заболевание удалось 3 591 201 украинцу, за сутки – 5 863 людям.

Всего в Украине осуществили 17 581 514 тестирований методом ПЦР, а за сутки – 58 184.

Коронавирус в регионах

  • г. Киев — 1 589;
  • Винницкая область — 1 207;
  • Волынская область — 492;
  • Днепропетровская область — 574;
  • Донецкая область — 788;
  • Житомирская область — 269;
  • Закарпатская область — 680;
  • Запорожская область — 462;
  • Ивано-Франковская область — 1 387;
  • Киевская область — 745;
  • Кировоградская область — 95;
  • Луганская область — 387;
  • Львовская область-2 299;
  • Николаевская область — 306;
  • Одесская область — 910;
  • Полтавская область — 697;
  • Ровенская область — 809;
  • Сумская область — 809;
  • Тернопольская область — 1 164;
  • Харьковская область — 1 038;
  • Херсонская область — 122;
  • Хмельницкая область — 579;
  • Черкасская область — 490;
  • Черновицкая область — 919;
  • Черниговская область — 301.

Вакцинация от Covid-19

За прошлые сутки, 24 января, от коронавируса у вакцинировались 69 546 человек. Первую дозу получили 27 261 человек, вторую дозу – 24 700 человек, дополнительную дозу получили 501 человек, бустерную дозу – 17 084 человека.

От начала вакцинальной кампании привито 15 191 379 человек, из них получили первую дозу – 15 191 377 человек, получивших две дозы – 14 490 784 человека, получили дополнительную дозу – 13 609 людей, бустерную дозу – 225 868 людей.

Коронавирус в Украине

24 января в Украине подтвердили 12 915 случаев Covid-19. Выздороветь удалось 2 430 пациентам, а умерло – 67 больных. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь