В Украине по состоянию на 25 января подтверждено 3 889 488 случаев коронавируса, а за сутки – 19 118. Среди них – 2 809 детей и 594 медработника.

С диагнозом коронавирус за последние 24 часа госпитализировали 1 507 пациентов.

За все время пандемии Covid-19 в стране подтвердили 99 443 летальных случая. От осложнений в течение последнего дня умер 161 больной.

В то же время побороть заболевание удалось 3 591 201 украинцу, за сутки – 5 863 людям.

Всего в Украине осуществили 17 581 514 тестирований методом ПЦР, а за сутки – 58 184.

Коронавирус в регионах

г. Киев — 1 589;

Винницкая область — 1 207;

Волынская область — 492;

Днепропетровская область — 574;

Донецкая область — 788;

Житомирская область — 269;

Закарпатская область — 680;

Запорожская область — 462;

Ивано-Франковская область — 1 387;

Киевская область — 745;

Кировоградская область — 95;

Луганская область — 387;

Львовская область-2 299;

Николаевская область — 306;

Одесская область — 910;

Полтавская область — 697;

Ровенская область — 809;

Сумская область — 809;

Тернопольская область — 1 164;

Харьковская область — 1 038;

Херсонская область — 122;

Хмельницкая область — 579;

Черкасская область — 490;

Черновицкая область — 919;

Черниговская область — 301.

Вакцинация от Covid-19

За прошлые сутки, 24 января, от коронавируса у вакцинировались 69 546 человек. Первую дозу получили 27 261 человек, вторую дозу – 24 700 человек, дополнительную дозу получили 501 человек, бустерную дозу – 17 084 человека.

От начала вакцинальной кампании привито 15 191 379 человек, из них получили первую дозу – 15 191 377 человек, получивших две дозы – 14 490 784 человека, получили дополнительную дозу – 13 609 людей, бустерную дозу – 225 868 людей.

Коронавирус в Украине

24 января в Украине подтвердили 12 915 случаев Covid-19. Выздороветь удалось 2 430 пациентам, а умерло – 67 больных. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.