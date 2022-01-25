В Украине по состоянию на 25 января подтверждено 3 889 488 случаев коронавируса, а за сутки – 19 118. Среди них – 2 809 детей и 594 медработника.
С диагнозом коронавирус за последние 24 часа госпитализировали 1 507 пациентов.
За все время пандемии Covid-19 в стране подтвердили 99 443 летальных случая. От осложнений в течение последнего дня умер 161 больной.
В то же время побороть заболевание удалось 3 591 201 украинцу, за сутки – 5 863 людям.
Всего в Украине осуществили 17 581 514 тестирований методом ПЦР, а за сутки – 58 184.
Коронавирус в регионах
- г. Киев — 1 589;
- Винницкая область — 1 207;
- Волынская область — 492;
- Днепропетровская область — 574;
- Донецкая область — 788;
- Житомирская область — 269;
- Закарпатская область — 680;
- Запорожская область — 462;
- Ивано-Франковская область — 1 387;
- Киевская область — 745;
- Кировоградская область — 95;
- Луганская область — 387;
- Львовская область-2 299;
- Николаевская область — 306;
- Одесская область — 910;
- Полтавская область — 697;
- Ровенская область — 809;
- Сумская область — 809;
- Тернопольская область — 1 164;
- Харьковская область — 1 038;
- Херсонская область — 122;
- Хмельницкая область — 579;
- Черкасская область — 490;
- Черновицкая область — 919;
- Черниговская область — 301.
Вакцинация от Covid-19
За прошлые сутки, 24 января, от коронавируса у вакцинировались 69 546 человек. Первую дозу получили 27 261 человек, вторую дозу – 24 700 человек, дополнительную дозу получили 501 человек, бустерную дозу – 17 084 человека.
От начала вакцинальной кампании привито 15 191 379 человек, из них получили первую дозу – 15 191 377 человек, получивших две дозы – 14 490 784 человека, получили дополнительную дозу – 13 609 людей, бустерную дозу – 225 868 людей.
Коронавирус в Украине
24 января в Украине подтвердили 12 915 случаев Covid-19. Выздороветь удалось 2 430 пациентам, а умерло – 67 больных. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.