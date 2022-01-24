В Украине по состоянию на 24 января подтверждено 3 870 370 случаев коронавируса, а за сутки – 12 915. Среди них – 1 826 детей и 224 медработника.
В больницы с диагнозом коронавирус за последние 24 часа попали 1 836 пациентов.
За все время пандемии Covid-19 в стране подтвердили 99 282 летальных случая. От осложнений в течение последнего дня умерло 67 больных.
В то же время побороть заболевание удалось 3 585 338 украинцам, за сутки – 2 430 людям.
Всего в Украине осуществили 17 523 330 тестирований методом ПЦР, а за сутки — 26 131.
Коронавирус в регионах
- м. Киев — 464;
- Винницкая область — 524;
- Волынская область — 251;
- Днепропетровская область — 349;
- Донецкая область — 84;
- Житомирская область — 798;
- Закарпатская область — 304;
- Запорожская область — 63;
- Ивано-Франковская область — 1 765;
- Киевская область — 256;
- Кировоградская область — 90;
- Луганская область — 19;
- Львовская область — 2 036;
- Николаевская область — 209;
- Одесская область — 670;
- Полтавская область — 164;
- Ровенская область — 394;
- Сумская область — 856;
- Тернопольская область — 661;
- Харьковская область — 1 019;
- Херсонская область — 142;
- Хмельницкая область — 536;
- Черкасская область — 157;
- Черновицкая область — 837;
- Черниговская область — 267.
Вакцинация в Украине
За прошлые сутки, 23 января, в Украине вакцинировался от коронавируса 22 541 человек. Первую дозу получили 8 280 человек, вторую дозу – 8 835 человек, дополнительную дозу получили 87 человек, бустерную дозу – 5 339 человек.
От начала вакцинальной кампании привито 15 164 118 человек, из них получили первую дозу – 15 164 116 человек, получивших две дозы – 14 466 084 человека, получили дополнительную дозу – 13 108 человек, бустерную дозу – 208 784 человека.
Коронавирус в Украине
23 января в Украине подтвердили 15 444 случая Covid-19. Выздороветь удалось 2 030 пациентам, а умерло – 86 больных. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.