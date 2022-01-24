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В Украине за сутки зафиксировали 12 915 новых случаев Covid-19

24 января 2022, 08:29
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
карантин, коронавірус
Источник: Depositphotos

В Украине по состоянию на 24 января подтверждено 3 870 370 случаев коронавируса, а за сутки – 12 915. Среди них – 1 826 детей и 224 медработника.

В больницы с диагнозом коронавирус за последние 24 часа попали 1 836 пациентов.

За все время пандемии Covid-19 в стране подтвердили 99 282 летальных случая. От осложнений в течение последнего дня умерло 67 больных.

В то же время побороть заболевание удалось 3 585 338 украинцам, за сутки – 2 430 людям.

Всего в Украине осуществили 17 523 330 тестирований методом ПЦР, а за сутки — 26 131.

Коронавирус в регионах

  • м. Киев — 464;
  • Винницкая область — 524;
  • Волынская область — 251;
  • Днепропетровская область — 349;
  • Донецкая область — 84;
  • Житомирская область — 798;
  • Закарпатская область — 304;
  • Запорожская область — 63;
  • Ивано-Франковская область — 1 765;
  • Киевская область — 256;
  • Кировоградская область — 90;
  • Луганская область — 19;
  • Львовская область — 2 036;
  • Николаевская область — 209;
  • Одесская область — 670;
  • Полтавская область — 164;
  • Ровенская область — 394;
  • Сумская область — 856;
  • Тернопольская область — 661;
  • Харьковская область — 1 019;
  • Херсонская область — 142;
  • Хмельницкая область — 536;
  • Черкасская область — 157;
  • Черновицкая область — 837;
  • Черниговская область — 267.

Вакцинация в Украине

За прошлые сутки, 23 января, в Украине вакцинировался от коронавируса 22 541 человек. Первую дозу получили 8 280 человек, вторую дозу – 8 835 человек, дополнительную дозу получили 87 человек, бустерную дозу – 5 339 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 15 164 118 человек, из них получили первую дозу – 15 164 116 человек, получивших две дозы – 14 466 084 человека, получили дополнительную дозу – 13 108 человек, бустерную дозу – 208 784 человека.

Коронавирус в Украине

23 января в Украине подтвердили 15 444 случая Covid-19. Выздороветь удалось 2 030 пациентам, а умерло – 86 больных. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины
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