В Украине по состоянию на 24 января подтверждено 3 870 370 случаев коронавируса, а за сутки – 12 915. Среди них – 1 826 детей и 224 медработника.

В больницы с диагнозом коронавирус за последние 24 часа попали 1 836 пациентов.

За все время пандемии Covid-19 в стране подтвердили 99 282 летальных случая. От осложнений в течение последнего дня умерло 67 больных.

В то же время побороть заболевание удалось 3 585 338 украинцам, за сутки – 2 430 людям.

Всего в Украине осуществили 17 523 330 тестирований методом ПЦР, а за сутки — 26 131.

Коронавирус в регионах

м. Киев — 464;

Винницкая область — 524;

Волынская область — 251;

Днепропетровская область — 349;

Донецкая область — 84;

Житомирская область — 798;

Закарпатская область — 304;

Запорожская область — 63;

Ивано-Франковская область — 1 765;

Киевская область — 256;

Кировоградская область — 90;

Луганская область — 19;

Львовская область — 2 036;

Николаевская область — 209;

Одесская область — 670;

Полтавская область — 164;

Ровенская область — 394;

Сумская область — 856;

Тернопольская область — 661;

Харьковская область — 1 019;

Херсонская область — 142;

Хмельницкая область — 536;

Черкасская область — 157;

Черновицкая область — 837;

Черниговская область — 267.

Вакцинация в Украине

За прошлые сутки, 23 января, в Украине вакцинировался от коронавируса 22 541 человек. Первую дозу получили 8 280 человек, вторую дозу – 8 835 человек, дополнительную дозу получили 87 человек, бустерную дозу – 5 339 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 15 164 118 человек, из них получили первую дозу – 15 164 116 человек, получивших две дозы – 14 466 084 человека, получили дополнительную дозу – 13 108 человек, бустерную дозу – 208 784 человека.

Коронавирус в Украине

23 января в Украине подтвердили 15 444 случая Covid-19. Выздороветь удалось 2 030 пациентам, а умерло – 86 больных. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.