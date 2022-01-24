В Україні станом на 24 січня підтверджено 3 870 370 випадків коронавірусу, а за добу – 12 915. Серед них – 1 826 дітей та 224 медпрацівники.

До лікарень з діагнозом коронавірус за останні 24 години потрапили 1 836 пацієнтів.

За весь час пандемії Covid-19 у країні підтвердили 99 282 летальних випадки. Від ускладнень протягом останнього дня померло 67 хворих.

Водночас побороти захворювання вдалося 3 585 338 українцям, за добу – 2 430 людям.

Загалом в Україні здійснили 17 523 330 тестувань методом ПЛР, а за добу – 26 131.

Коронавірус у регіонах

м. Київ – 464;

Вінницька область – 524;

Волинська область – 251;

Дніпропетровська область – 349;

Донецька область – 84;

Житомирська область – 798;

Закарпатська область – 304;

Запорізька область – 63;

Івано-Франківська область – 1 765;

Київська область – 256;

Кіровоградська область – 90;

Луганська область – 19;

Львівська область – 2 036;

Миколаївська область – 209;

Одеська область – 670;

Полтавська область – 164;

Рівненська область – 394;

Сумська область – 856;

Тернопільська область – 661;

Харківська область – 1 019;

Херсонська область – 142;

Хмельницька область – 536;

Черкаська область – 157;

Чернівецька область – 837;

Чернігівська область – 267.

Вакцинація в Україні

За минулу добу, 23 січня, в Україні вакцинувалася від коронавірусу 22 541 людина. Першу дозу отримали 8 280 людей, другу дозу – 8 835, додаткову дозу отримали 87 осіб, бустерну дозу – 5 339.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 164 118 людей, з них отримали першу дозу – 15 164 116 людей, отримали дві дози – 14 466 084 людини, додаткову дозу – 13 108 людей, бустерну дозу – 208 784 людини.

Коронавірус в Україні

23 січня в Україні підтвердили 15 444 випадки Covid-19. Одужати вдалося 2 030 пацієнтам, а померло – 86 хворих. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.