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В Україні за добу зафіксували 12 915 нових випадків Covid-19

24 Січня 2022, 08:29
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
карантин, коронавірус
Джерело: Depositphotos

В Україні станом на 24 січня підтверджено 3 870 370 випадків коронавірусу, а за добу – 12 915. Серед них – 1 826 дітей та 224 медпрацівники.

До лікарень з діагнозом коронавірус за останні 24 години потрапили 1 836 пацієнтів.

За весь час пандемії Covid-19 у країні підтвердили 99 282 летальних випадки. Від ускладнень протягом останнього дня померло 67 хворих.

Водночас побороти захворювання вдалося 3 585 338 українцям, за добу – 2 430 людям.

Загалом в Україні здійснили 17 523 330 тестувань методом ПЛР, а за добу – 26 131.

Коронавірус у регіонах

  • м. Київ – 464;
  • Вінницька область – 524;
  • Волинська область – 251;
  • Дніпропетровська область – 349;
  • Донецька область – 84;
  • Житомирська область – 798;
  • Закарпатська область – 304;
  • Запорізька область – 63;
  • Івано-Франківська область – 1 765;
  • Київська область – 256;
  • Кіровоградська область – 90;
  • Луганська область – 19;
  • Львівська область – 2 036;
  • Миколаївська область – 209;
  • Одеська область – 670;
  • Полтавська область – 164;
  • Рівненська область – 394;
  • Сумська область – 856;
  • Тернопільська область – 661;
  • Харківська область – 1 019;
  • Херсонська область – 142;
  • Хмельницька область – 536;
  • Черкаська область – 157;
  • Чернівецька область – 837;
  • Чернігівська область – 267.

Вакцинація в Україні

За минулу добу, 23 січня, в Україні вакцинувалася від коронавірусу 22 541 людина. Першу дозу отримали 8 280 людей, другу дозу – 8 835, додаткову дозу отримали 87 осіб, бустерну дозу – 5 339.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 164 118 людей, з них отримали першу дозу – 15 164 116 людей, отримали дві дози – 14 466 084 людини, додаткову дозу – 13 108 людей, бустерну дозу – 208 784 людини.

Коронавірус в Україні

23 січня в Україні підтвердили 15 444 випадки Covid-19. Одужати вдалося 2 030 пацієнтам, а померло – 86 хворих. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України
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