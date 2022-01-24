В Україні станом на 24 січня підтверджено 3 870 370 випадків коронавірусу, а за добу – 12 915. Серед них – 1 826 дітей та 224 медпрацівники.
До лікарень з діагнозом коронавірус за останні 24 години потрапили 1 836 пацієнтів.
За весь час пандемії Covid-19 у країні підтвердили 99 282 летальних випадки. Від ускладнень протягом останнього дня померло 67 хворих.
Водночас побороти захворювання вдалося 3 585 338 українцям, за добу – 2 430 людям.
Загалом в Україні здійснили 17 523 330 тестувань методом ПЛР, а за добу – 26 131.
Коронавірус у регіонах
- м. Київ – 464;
- Вінницька область – 524;
- Волинська область – 251;
- Дніпропетровська область – 349;
- Донецька область – 84;
- Житомирська область – 798;
- Закарпатська область – 304;
- Запорізька область – 63;
- Івано-Франківська область – 1 765;
- Київська область – 256;
- Кіровоградська область – 90;
- Луганська область – 19;
- Львівська область – 2 036;
- Миколаївська область – 209;
- Одеська область – 670;
- Полтавська область – 164;
- Рівненська область – 394;
- Сумська область – 856;
- Тернопільська область – 661;
- Харківська область – 1 019;
- Херсонська область – 142;
- Хмельницька область – 536;
- Черкаська область – 157;
- Чернівецька область – 837;
- Чернігівська область – 267.
Вакцинація в Україні
За минулу добу, 23 січня, в Україні вакцинувалася від коронавірусу 22 541 людина. Першу дозу отримали 8 280 людей, другу дозу – 8 835, додаткову дозу отримали 87 осіб, бустерну дозу – 5 339.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 164 118 людей, з них отримали першу дозу – 15 164 116 людей, отримали дві дози – 14 466 084 людини, додаткову дозу – 13 108 людей, бустерну дозу – 208 784 людини.
Коронавірус в Україні
23 січня в Україні підтвердили 15 444 випадки Covid-19. Одужати вдалося 2 030 пацієнтам, а померло – 86 хворих. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.