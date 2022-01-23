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В Україні за минулу добу зафіксовано понад 15 тисяч нових випадків Covid-19

23 Січня 2022, 08:33
Ілля Нежигай редактор стрічки
коронавірус
Джерело: Depositphotos

В Україні за минулу добу, 22 січня, зафіксовано 15 444 нових випадки Covid-19. Захворіли 2 298 дітей та 264 медпрацівників.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 774 особи;
  • летальних випадків – 86;
  • одужало – 2 030 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 857 455 осіб;
  • одужало – 3 582 908 осіб;
  • летальних випадків – 99 215;
  • проведено ПЛР-тестувань – 17 497 199.

Випадків у областях за добу:

  • м. Київ – 559;
  • Вінницька – 486;
  • Волинська – 226;
  • Дніпропетровська – 411;
  • Донецька – 353;
  • Житомирська – 844;
  • Закарпатська – 370;
  • Запорізька – 61;
  • Івано-Франківська – 1 704;
  • Київська – 376;
  • Кіровоградська – 118;
  • Луганська – 35;
  • Львівська – 2 170;
  • Миколаївська – 223;
  • Одеська – 808;
  • Полтавська – 121;
  • Рівненська – 476;
  • Сумська – 1 469;
  • Тернопільська – 903;
  • Харківська – 1 193;
  • Херсонська – 211;
  • Хмельницька – 958;
  • Черкаська – 174;
  • Чернівецька – 851;
  • Чернігівська – 344.

Крім того, 38 861 людину вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 14 639 людей, другу дозу – 13 656 людей, додаткову дозу отримали 332 людини, бустерну дозу – 10 234 людини.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 155 838 людей, з них отримали першу дозу – 15 155 836 людей, отримали дві дози – 14 457 249 людей, отримали додаткову дозу – 13 021 людина, бустерну дозу – 203 445 людей. Загалом проведено 29 829 551 щеплення.

Нагадаємо, що у Києві станом на 22 січня підтвердили 1 744 нових випадки коронавірусу.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика , Україна
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