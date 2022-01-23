В Україні за минулу добу зафіксовано понад 15 тисяч нових випадків Covid-19

В Україні за минулу добу, 22 січня, зафіксовано 15 444 нових випадки Covid-19. Захворіли 2 298 дітей та 264 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 774 особи;
- летальних випадків – 86;
- одужало – 2 030 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 857 455 осіб;
- одужало – 3 582 908 осіб;
- летальних випадків – 99 215;
- проведено ПЛР-тестувань – 17 497 199.
Випадків у областях за добу:
- м. Київ – 559;
- Вінницька – 486;
- Волинська – 226;
- Дніпропетровська – 411;
- Донецька – 353;
- Житомирська – 844;
- Закарпатська – 370;
- Запорізька – 61;
- Івано-Франківська – 1 704;
- Київська – 376;
- Кіровоградська – 118;
- Луганська – 35;
- Львівська – 2 170;
- Миколаївська – 223;
- Одеська – 808;
- Полтавська – 121;
- Рівненська – 476;
- Сумська – 1 469;
- Тернопільська – 903;
- Харківська – 1 193;
- Херсонська – 211;
- Хмельницька – 958;
- Черкаська – 174;
- Чернівецька – 851;
- Чернігівська – 344.
Крім того, 38 861 людину вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 14 639 людей, другу дозу – 13 656 людей, додаткову дозу отримали 332 людини, бустерну дозу – 10 234 людини.
Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 155 838 людей, з них отримали першу дозу – 15 155 836 людей, отримали дві дози – 14 457 249 людей, отримали додаткову дозу – 13 021 людина, бустерну дозу – 203 445 людей. Загалом проведено 29 829 551 щеплення.
Нагадаємо, що у Києві станом на 22 січня підтвердили 1 744 нових випадки коронавірусу.