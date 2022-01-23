В Україні за минулу добу зафіксовано понад 15 тисяч нових випадків Covid-19

В Україні за минулу добу, 22 січня, зафіксовано 15 444 нових випадки Covid-19. Захворіли 2 298 дітей та 264 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 774 особи;

летальних випадків – 86;

одужало – 2 030 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 857 455 осіб;

одужало – 3 582 908 осіб;

летальних випадків – 99 215;

проведено ПЛР-тестувань – 17 497 199.

Випадків у областях за добу:

м. Київ – 559;

Вінницька – 486;

Волинська – 226;

Дніпропетровська – 411;

Донецька – 353;

Житомирська – 844;

Закарпатська – 370;

Запорізька – 61;

Івано-Франківська – 1 704;

Київська – 376;

Кіровоградська – 118;

Луганська – 35;

Львівська – 2 170;

Миколаївська – 223;

Одеська – 808;

Полтавська – 121;

Рівненська – 476;

Сумська – 1 469;

Тернопільська – 903;

Харківська – 1 193;

Херсонська – 211;

Хмельницька – 958;

Черкаська – 174;

Чернівецька – 851;

Чернігівська – 344.

Крім того, 38 861 людину вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 14 639 людей, другу дозу – 13 656 людей, додаткову дозу отримали 332 людини, бустерну дозу – 10 234 людини.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 155 838 людей, з них отримали першу дозу – 15 155 836 людей, отримали дві дози – 14 457 249 людей, отримали додаткову дозу – 13 021 людина, бустерну дозу – 203 445 людей. Загалом проведено 29 829 551 щеплення.

Нагадаємо, що у Києві станом на 22 січня підтвердили 1 744 нових випадки коронавірусу.