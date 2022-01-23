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В Украине за минувшие сутки зафиксировано более 15 тысяч новых случаев Covid-19

23 января 2022, 08:33
Илья Нежигай редактор ленты
коронавірус
Источник: Depositphotos

В Украине за минувшие сутки, 22 января, зафиксировано 15 444 новых случая Covid-19. Заболели 2 298 детей и 264 медработника.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 2 774 человека;
  • летальных исходов – 86;
  • поправилось – 2 030 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 857 455 человек;
  • поправилось – 3 582 908 человек;
  • летальных исходов – 99 215;
  • проведено ПЦР-тестирование – 17 497 199.

Случаев в областях в сутки:

  • г. Киев – 559;
  • Винницкая – 486;
  • Волынская – 226;
  • Днепропетровская – 411;
  • Донецкая – 353;
  • Житомирская – 844;
  • Закарпатская – 370;
  • Запорожская – 61;
  • Ивано-Франковская – 1704;
  • Киевская – 376;
  • Кировоградская – 118;
  • Луганская – 35;
  • Львовская – 2170;
  • Николаевская – 223;
  • Одесская – 808;
  • Полтавская – 121;
  • Ровенская – 476;
  • Сумская – 1 469;
  • Тернопольская – 903;
  • Харьковская – 1193;
  • Херсонская – 211;
  • Хмельницкая – 958;
  • Черкасская – 174;
  • Черновицкая – 851;
  • Черниговская – 344.

Кроме того, 38 861 человек вакцинирован против Covid-19. Первую дозу получили 14 639 человек, вторую дозу — 13 656 человек, дополнительную дозу получили 332 человека, бустерную дозу — 10234 человека.

Всего с начала вакцинальной кампании привито 15 155 838 человек, из них получили первую дозу – 15 155 836 человек, получили две дозы – 14 457 249 человек, получили дополнительную дозу – 13 021 человек, бустерную дозу – 203 44. В общей сложности проведено 29 829 551 прививки.

Напомним, что в Киеве по состоянию на 22 января подтвердили 1 744 новых случаев коронавируса.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика , Украина
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