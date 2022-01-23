В Украине за минувшие сутки зафиксировано более 15 тысяч новых случаев Covid-19

В Украине за минувшие сутки, 22 января, зафиксировано 15 444 новых случая Covid-19. Заболели 2 298 детей и 264 медработника.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2 774 человека;
- летальных исходов – 86;
- поправилось – 2 030 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 857 455 человек;
- поправилось – 3 582 908 человек;
- летальных исходов – 99 215;
- проведено ПЦР-тестирование – 17 497 199.
Случаев в областях в сутки:
- г. Киев – 559;
- Винницкая – 486;
- Волынская – 226;
- Днепропетровская – 411;
- Донецкая – 353;
- Житомирская – 844;
- Закарпатская – 370;
- Запорожская – 61;
- Ивано-Франковская – 1704;
- Киевская – 376;
- Кировоградская – 118;
- Луганская – 35;
- Львовская – 2170;
- Николаевская – 223;
- Одесская – 808;
- Полтавская – 121;
- Ровенская – 476;
- Сумская – 1 469;
- Тернопольская – 903;
- Харьковская – 1193;
- Херсонская – 211;
- Хмельницкая – 958;
- Черкасская – 174;
- Черновицкая – 851;
- Черниговская – 344.
Кроме того, 38 861 человек вакцинирован против Covid-19. Первую дозу получили 14 639 человек, вторую дозу — 13 656 человек, дополнительную дозу получили 332 человека, бустерную дозу — 10234 человека.
Всего с начала вакцинальной кампании привито 15 155 838 человек, из них получили первую дозу – 15 155 836 человек, получили две дозы – 14 457 249 человек, получили дополнительную дозу – 13 021 человек, бустерную дозу – 203 44. В общей сложности проведено 29 829 551 прививки.
Напомним, что в Киеве по состоянию на 22 января подтвердили 1 744 новых случаев коронавируса.