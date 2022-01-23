В Украине за минувшие сутки зафиксировано более 15 тысяч новых случаев Covid-19

В Украине за минувшие сутки, 22 января, зафиксировано 15 444 новых случая Covid-19. Заболели 2 298 детей и 264 медработника.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 2 774 человека;

летальных исходов – 86;

поправилось – 2 030 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 857 455 человек;

поправилось – 3 582 908 человек;

летальных исходов – 99 215;

проведено ПЦР-тестирование – 17 497 199.

Случаев в областях в сутки:

г. Киев – 559;

Винницкая – 486;

Волынская – 226;

Днепропетровская – 411;

Донецкая – 353;

Житомирская – 844;

Закарпатская – 370;

Запорожская – 61;

Ивано-Франковская – 1704;

Киевская – 376;

Кировоградская – 118;

Луганская – 35;

Львовская – 2170;

Николаевская – 223;

Одесская – 808;

Полтавская – 121;

Ровенская – 476;

Сумская – 1 469;

Тернопольская – 903;

Харьковская – 1193;

Херсонская – 211;

Хмельницкая – 958;

Черкасская – 174;

Черновицкая – 851;

Черниговская – 344.

Кроме того, 38 861 человек вакцинирован против Covid-19. Первую дозу получили 14 639 человек, вторую дозу — 13 656 человек, дополнительную дозу получили 332 человека, бустерную дозу — 10234 человека.

Всего с начала вакцинальной кампании привито 15 155 838 человек, из них получили первую дозу – 15 155 836 человек, получили две дозы – 14 457 249 человек, получили дополнительную дозу – 13 021 человек, бустерную дозу – 203 44. В общей сложности проведено 29 829 551 прививки.

Напомним, что в Киеве по состоянию на 22 января подтвердили 1 744 новых случаев коронавируса.