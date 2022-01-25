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Знову зростання: в Україні за добу зафіксували майже 20 тис. Covid-випадків

25 Січня 2022, 08:11
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
коронавірус
Джерело: Depositphotos

В Україні станом на 25 січня підтверджено 3 889 488 випадків коронавірусу, а за добу – 19 118. Серед них – 2 809 дітей та 594 медпрацівники.

З діагнозом коронавірус за останні 24 години госпіталізували 1 507 пацієнтів.

За весь час пандемії Covid-19 у країні підтвердили 99 443 летальних випадки. Від ускладнень протягом останнього дня помер 161 хворий.

Водночас побороти захворювання вдалося 3 591 201 українцю, за добу – 5 863 людям.

Загалом в Україні здійснили 17 581 514 тестувань методом ПЛР, а за добу – 58 184.

Коронавірус у регіонах

  • м. Київ – 1 589;
  • Вінницька область – 1 207;
  • Волинська область – 492;
  • Дніпропетровська область – 574;
  • Донецька область – 788;
  • Житомирська область – 269;
  • Закарпатська область – 680;
  • Запорізька область – 462;
  • Івано-Франківська область – 1 387;
  • Київська область – 745;
  • Кіровоградська область – 95;
  • Луганська область – 387;
  • Львівська область – 2 299;
  • Миколаївська область – 306;
  • Одеська область – 910;
  • Полтавська область – 697;
  • Рівненська область – 809;
  • Сумська область – 809;
  • Тернопільська область – 1 164;
  • Харківська область – 1 038;
  • Херсонська область – 122;
  • Хмельницька область – 579;
  • Черкаська область – 490;
  • Чернівецька область – 919;
  • Чернігівська область – 301.

Вакцинація від Covid-19

За минулу добу, 24 січня, від коронавірусу вакцинувалися 69 546 людей. Першу дозу отримали 27 261 людина, другу дозу – 24 700 людей, додаткову дозу отримали 501 людина, бустерну дозу – 17 084 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 191 379 людей, з них отримали першу дозу – 15 191 377 людей, отримали дві дози – 14 490 784 людини, отримали додаткову дозу – 13 609 людей, бустерну дозу – 225 868 людей.

Коронавірус в Україні

24 січня в Україні підтвердили 12 915 випадків Covid-19. Одужати вдалося 2 430 пацієнтам, а померло – 67 хворих. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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