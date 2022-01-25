В Україні станом на 25 січня підтверджено 3 889 488 випадків коронавірусу, а за добу – 19 118. Серед них – 2 809 дітей та 594 медпрацівники.
З діагнозом коронавірус за останні 24 години госпіталізували 1 507 пацієнтів.
За весь час пандемії Covid-19 у країні підтвердили 99 443 летальних випадки. Від ускладнень протягом останнього дня помер 161 хворий.
Водночас побороти захворювання вдалося 3 591 201 українцю, за добу – 5 863 людям.
Загалом в Україні здійснили 17 581 514 тестувань методом ПЛР, а за добу – 58 184.
Коронавірус у регіонах
- м. Київ – 1 589;
- Вінницька область – 1 207;
- Волинська область – 492;
- Дніпропетровська область – 574;
- Донецька область – 788;
- Житомирська область – 269;
- Закарпатська область – 680;
- Запорізька область – 462;
- Івано-Франківська область – 1 387;
- Київська область – 745;
- Кіровоградська область – 95;
- Луганська область – 387;
- Львівська область – 2 299;
- Миколаївська область – 306;
- Одеська область – 910;
- Полтавська область – 697;
- Рівненська область – 809;
- Сумська область – 809;
- Тернопільська область – 1 164;
- Харківська область – 1 038;
- Херсонська область – 122;
- Хмельницька область – 579;
- Черкаська область – 490;
- Чернівецька область – 919;
- Чернігівська область – 301.
Вакцинація від Covid-19
За минулу добу, 24 січня, від коронавірусу вакцинувалися 69 546 людей. Першу дозу отримали 27 261 людина, другу дозу – 24 700 людей, додаткову дозу отримали 501 людина, бустерну дозу – 17 084 людини.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 191 379 людей, з них отримали першу дозу – 15 191 377 людей, отримали дві дози – 14 490 784 людини, отримали додаткову дозу – 13 609 людей, бустерну дозу – 225 868 людей.
Коронавірус в Україні
24 січня в Україні підтвердили 12 915 випадків Covid-19. Одужати вдалося 2 430 пацієнтам, а померло – 67 хворих. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.