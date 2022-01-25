В Україні станом на 25 січня підтверджено 3 889 488 випадків коронавірусу, а за добу – 19 118. Серед них – 2 809 дітей та 594 медпрацівники.

З діагнозом коронавірус за останні 24 години госпіталізували 1 507 пацієнтів.

За весь час пандемії Covid-19 у країні підтвердили 99 443 летальних випадки. Від ускладнень протягом останнього дня помер 161 хворий.

Водночас побороти захворювання вдалося 3 591 201 українцю, за добу – 5 863 людям.

Загалом в Україні здійснили 17 581 514 тестувань методом ПЛР, а за добу – 58 184.

Коронавірус у регіонах

м. Київ – 1 589;

Вінницька область – 1 207;

Волинська область – 492;

Дніпропетровська область – 574;

Донецька область – 788;

Житомирська область – 269;

Закарпатська область – 680;

Запорізька область – 462;

Івано-Франківська область – 1 387;

Київська область – 745;

Кіровоградська область – 95;

Луганська область – 387;

Львівська область – 2 299;

Миколаївська область – 306;

Одеська область – 910;

Полтавська область – 697;

Рівненська область – 809;

Сумська область – 809;

Тернопільська область – 1 164;

Харківська область – 1 038;

Херсонська область – 122;

Хмельницька область – 579;

Черкаська область – 490;

Чернівецька область – 919;

Чернігівська область – 301.

Вакцинація від Covid-19

За минулу добу, 24 січня, від коронавірусу вакцинувалися 69 546 людей. Першу дозу отримали 27 261 людина, другу дозу – 24 700 людей, додаткову дозу отримали 501 людина, бустерну дозу – 17 084 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 191 379 людей, з них отримали першу дозу – 15 191 377 людей, отримали дві дози – 14 490 784 людини, отримали додаткову дозу – 13 609 людей, бустерну дозу – 225 868 людей.

Коронавірус в Україні

24 січня в Україні підтвердили 12 915 випадків Covid-19. Одужати вдалося 2 430 пацієнтам, а померло – 67 хворих. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.