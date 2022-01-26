В Україні станом на 26 січня підтверджено 3 913 809 випадків коронавірусу, а за добу – 24 321. Це найбільша кількість хворих з початку 2022 року.
Серед них – 2 809 дітей та 642 медпрацівники. До лікарень з діагнозом коронавірус за останні 24 години госпіталізували 3 073 пацієнти.
За весь час пандемії Covid-19 у країні підтвердили 99 584 летальних випадки. Від ускладнень протягом останнього дня помер 141 хворий.
Водночас побороти захворювання вдалося 3 596 715 українцям, за добу – 5 514 людям.
Загалом в Україні здійснили 17 661 202 тестування методом ПЛР, а за добу – 79 688.
Коронавірус у регіонах
- м. Київ – 1 919;
- Вінницька область – 1 297;
- Волинська область – 530;
- Дніпропетровська область – 804;
- Донецька область – 1 018;
- Житомирська область – 932;
- Закарпатська область – 734;
- Запорізька область – 467;
- Івано-Франківська область – 1 972;
- Київська область – 872;
- Кіровоградська область – 121;
- Луганська область – 478;
- Львівська область – 1 886;
- Миколаївська область – 440;
- Одеська область – 1 319;
- Полтавська область – 831;
- Рівненська область – 1 110;
- Сумська область – 1 209;
- Тернопільська область – 890;
- Харківська область – 1 506;
- Херсонська область – 508;
- Хмельницька область – 1 471;
- Черкаська область – 690;
- Чернівецька область – 1 060;
- Чернігівська область – 257.
Вакцинація в Україні
В Україні від початку вакцинальної кампанії зробили понад 30 млн щеплень від коронавірусу. За минулу добу, 25 січня, вакцинувалися від Covid-19 81 736 людей.
Першу дозу отримали 29 929 людей, другу дозу – 28 984 людини, додаткову дозу отримали 628 людей, бустерну дозу – 22 195 людей.
Коронавірус в Україні
25 січня в Україні підтвердили 19 118 випадків Covid-19. Одужати вдалося 5 863 пацієнтам, а помер – 161 хворий. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.