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В Україні за минулу добу зафіксували понад 24 тис. випадків Covid-19

26 Січня 2022, 08:12
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
коронавірус
Джерело: Depositphotos

В Україні станом на 26 січня підтверджено 3 913 809 випадків коронавірусу, а за добу – 24 321. Це найбільша кількість хворих з початку 2022 року.

Серед них – 2 809 дітей та 642 медпрацівники. До лікарень з діагнозом коронавірус за останні 24 години госпіталізували 3 073 пацієнти.

За весь час пандемії Covid-19 у країні підтвердили 99 584 летальних випадки. Від ускладнень протягом останнього дня помер 141 хворий.

Водночас побороти захворювання вдалося 3 596 715 українцям, за добу – 5 514 людям.

Загалом в Україні здійснили 17 661 202 тестування методом ПЛР, а за добу – 79 688.

Коронавірус у регіонах

  • м. Київ – 1 919;
  • Вінницька область – 1 297;
  • Волинська область – 530;
  • Дніпропетровська область – 804;
  • Донецька область – 1 018;
  • Житомирська область – 932;
  • Закарпатська область – 734;
  • Запорізька область – 467;
  • Івано-Франківська область – 1 972;
  • Київська область – 872;
  • Кіровоградська область – 121;
  • Луганська область – 478;
  • Львівська область – 1 886;
  • Миколаївська область – 440;
  • Одеська область – 1 319;
  • Полтавська область – 831;
  • Рівненська область – 1 110;
  • Сумська область – 1 209;
  • Тернопільська область – 890;
  • Харківська область – 1 506;
  • Херсонська область – 508;
  • Хмельницька область – 1 471;
  • Черкаська область – 690;
  • Чернівецька область – 1 060;
  • Чернігівська область – 257.

Вакцинація в Україні

В Україні від початку вакцинальної кампанії зробили понад 30 млн щеплень від коронавірусу. За минулу добу, 25 січня, вакцинувалися від Covid-19 81 736 людей.

Першу дозу отримали 29 929 людей, другу дозу – 28 984 людини, додаткову дозу отримали 628 людей, бустерну дозу – 22 195 людей.

Коронавірус в Україні

25 січня в Україні підтвердили 19 118 випадків Covid-19. Одужати вдалося 5 863 пацієнтам, а помер – 161 хворий. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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