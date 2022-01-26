В Україні станом на 26 січня підтверджено 3 913 809 випадків коронавірусу, а за добу – 24 321. Це найбільша кількість хворих з початку 2022 року.

Серед них – 2 809 дітей та 642 медпрацівники. До лікарень з діагнозом коронавірус за останні 24 години госпіталізували 3 073 пацієнти.

За весь час пандемії Covid-19 у країні підтвердили 99 584 летальних випадки. Від ускладнень протягом останнього дня помер 141 хворий.

Водночас побороти захворювання вдалося 3 596 715 українцям, за добу – 5 514 людям.

Загалом в Україні здійснили 17 661 202 тестування методом ПЛР, а за добу – 79 688.

Коронавірус у регіонах

м. Київ – 1 919;

Вінницька область – 1 297;

Волинська область – 530;

Дніпропетровська область – 804;

Донецька область – 1 018;

Житомирська область – 932;

Закарпатська область – 734;

Запорізька область – 467;

Івано-Франківська область – 1 972;

Київська область – 872;

Кіровоградська область – 121;

Луганська область – 478;

Львівська область – 1 886;

Миколаївська область – 440;

Одеська область – 1 319;

Полтавська область – 831;

Рівненська область – 1 110;

Сумська область – 1 209;

Тернопільська область – 890;

Харківська область – 1 506;

Херсонська область – 508;

Хмельницька область – 1 471;

Черкаська область – 690;

Чернівецька область – 1 060;

Чернігівська область – 257.

Вакцинація в Україні

В Україні від початку вакцинальної кампанії зробили понад 30 млн щеплень від коронавірусу. За минулу добу, 25 січня, вакцинувалися від Covid-19 81 736 людей.

Першу дозу отримали 29 929 людей, другу дозу – 28 984 людини, додаткову дозу отримали 628 людей, бустерну дозу – 22 195 людей.

Коронавірус в Україні

25 січня в Україні підтвердили 19 118 випадків Covid-19. Одужати вдалося 5 863 пацієнтам, а помер – 161 хворий. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.