В Украине прошел официальную регистрацию препарат, который уже широко практикуют в некоторых европейских странах и в США. Речь идет о препарате экстренного применения Молнупиравир.

Молнупиравир используют для лечения коронавирусной инфекции, в первую очередь у групп риска, чтобы обезопасить больных от перехода от легкой степени тяжести заболевания к средней и тяжелой.

Информация об этом появилась на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины.

— Мы начали готовиться к очередной волне Covid-19 заблаговременно. Поэтому еще в прошлом году начали переговоры по закупке 300 тыс. курсов препарата Молнупиравир, – отметил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

По его словам, поставки лекарства ожидаются с в ближайшее время.

Справка МОЗ: Молнупиравир — это препарат прямого действия, который блокирует фермент, необходимый вирусу для воспроизведения генетического кода, и тем самым предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Препарат выпускается в виде таблеток, поэтому не имеет особых требований хранения и его удобно принимать.

Отмечается, что Молнупиравир в мире используют для пациентов, которые имеют хотя бы один фактор риска: избыточный вес, возраст более 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца.