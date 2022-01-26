Как правильно ухаживать за больным Covid-19 в домашних условиях, чтобы не заразиться самим и не передать инфекцию дальше своим родным, друзьям и коллегам.
Предлагаемые ниже инструкции Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) помогут вам благополучно пережить период, когда в доме находится человек с коронавирусной инфекцией, даже если у него нет очевидных симптомов.
У большинства людей симптомы сохраняются в течение нескольких дней, потом состояние заметно улучшается.
Базовые действия по уходу за Covid-больным:
- убедитесь, что безрецептурные лекарства от лихорадки помогают
- убедитесь, что больной пьет много жидкости и достаточно отдыхает
- боль в горле можно облегчить полосканием солевым раствором
- антибиотики и другие лекарства принимать не рекомендуется
Когда обращаться за неотложной медицинской помощью
Если появляются какие-либо из этих признаков, немедленно обратитесь за неотложной медицинской помощью:
- затрудненное дыхание
- постоянная боль или давление в груди
- путаница сознания
- неспособность проснуться или бодрствовать
- бледная, серая или синеватая кожа, синеватые губы или ногтевое ложе
Заболевший должен изолироваться
Больной человек должен максимально отделиться от других в доме. Если возможно, пользоваться отдельной спальней и ванной комнатой.
Старайтесь находиться на расстоянии не менее двух метров от больного человека.
Если вам нужно делить общее пространство, убедитесь, что в комнате хорошая циркуляция воздуха.
Избегайте приема гостей, особенно людей с повышенным риском тяжелого течения коронавирусной инфекции.
Не делитесь посудой, полотенцами, постельным бельем или электроникой (например, мобильным телефоном) с больным человеком.
Оставаться дома минимум 5 дней
Больной Covid-19 должен оставаться дома минимум пять дней. Если же возникла необходимость выйти на улицу, ему следует надеть маску и держаться подальше от других людей.
Необходимость держать дистанцию особенно важна в отношении детей, которые не вакцинированы и не переболели Covid-19. До сих пор еще неизвестно, как ведет себя Омикрон в организме, который не вакцинирован и не сталкивался с другими вариантами вируса.
Симптомы Омикрона
Варианту Омикрон характерны симптомы, которые легко спутать с обычной простудой. Все реже проявляются боли в мышцах, рвота или сыпь.
Потеря обоняния или вкуса – теперь далеко не главный показатель коронавируса. Этот симптом проявляется только у каждого пятого человека с положительным тестом.
От повышенной температуры страдают менее трети людей с Covid-19. И только у половины есть один из трех классических симптомов: температура, кашель или потеря обоняния.
Источник: CDC