Как правильно ухаживать за больным Covid-19 в домашних условиях, чтобы не заразиться самим и не передать инфекцию дальше своим родным, друзьям и коллегам.

Предлагаемые ниже инструкции Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) помогут вам благополучно пережить период, когда в доме находится человек с коронавирусной инфекцией, даже если у него нет очевидных симптомов.

У большинства людей симптомы сохраняются в течение нескольких дней, потом состояние заметно улучшается.

Базовые действия по уходу за Covid-больным:

убедитесь, что безрецептурные лекарства от лихорадки помогают

убедитесь, что больной пьет много жидкости и достаточно отдыхает

боль в горле можно облегчить полосканием солевым раствором

антибиотики и другие лекарства принимать не рекомендуется

Когда обращаться за неотложной медицинской помощью

Если появляются какие-либо из этих признаков, немедленно обратитесь за неотложной медицинской помощью:

затрудненное дыхание

постоянная боль или давление в груди

путаница сознания

неспособность проснуться или бодрствовать

бледная, серая или синеватая кожа, синеватые губы или ногтевое ложе

Заболевший должен изолироваться

Больной человек должен максимально отделиться от других в доме. Если возможно, пользоваться отдельной спальней и ванной комнатой.

Старайтесь находиться на расстоянии не менее двух метров от больного человека.

Если вам нужно делить общее пространство, убедитесь, что в комнате хорошая циркуляция воздуха.

Избегайте приема гостей, особенно людей с повышенным риском тяжелого течения коронавирусной инфекции.

Не делитесь посудой, полотенцами, постельным бельем или электроникой (например, мобильным телефоном) с больным человеком.

Оставаться дома минимум 5 дней

Больной Covid-19 должен оставаться дома минимум пять дней. Если же возникла необходимость выйти на улицу, ему следует надеть маску и держаться подальше от других людей.

Необходимость держать дистанцию особенно важна в отношении детей, которые не вакцинированы и не переболели Covid-19. До сих пор еще неизвестно, как ведет себя Омикрон в организме, который не вакцинирован и не сталкивался с другими вариантами вируса.

Симптомы Омикрона

Варианту Омикрон характерны симптомы, которые легко спутать с обычной простудой. Все реже проявляются боли в мышцах, рвота или сыпь.

Потеря обоняния или вкуса – теперь далеко не главный показатель коронавируса. Этот симптом проявляется только у каждого пятого человека с положительным тестом.

От повышенной температуры страдают менее трети людей с Covid-19. И только у половины есть один из трех классических симптомов: температура, кашель или потеря обоняния.

Источник: CDC