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Советы

Главное не заразиться самим: как грамотно ухаживать за больным Covid-19 дома

26 января 2022, 12:44
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

Как правильно ухаживать за больным Covid-19 в домашних условиях, чтобы не заразиться самим и не передать инфекцию дальше своим родным, друзьям и коллегам.

Предлагаемые ниже инструкции Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) помогут вам благополучно пережить период, когда в доме находится человек с коронавирусной инфекцией, даже если у него нет очевидных симптомов.

У большинства людей симптомы сохраняются в течение нескольких дней, потом состояние заметно улучшается.

Базовые действия по уходу за Covid-больным:

  • убедитесь, что безрецептурные лекарства от лихорадки помогают
  • убедитесь, что больной пьет много жидкости и достаточно отдыхает
  • боль в горле можно облегчить полосканием солевым раствором
  • антибиотики и другие лекарства принимать не рекомендуется
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Когда обращаться за неотложной медицинской помощью

Если появляются какие-либо из этих признаков, немедленно обратитесь за неотложной медицинской помощью:

  • затрудненное дыхание
  • постоянная боль или давление в груди
  • путаница сознания
  • неспособность проснуться или бодрствовать
  • бледная, серая или синеватая кожа, синеватые губы или ногтевое ложе

Заболевший должен изолироваться

Больной человек должен максимально отделиться от других в доме. Если возможно, пользоваться отдельной спальней и ванной комнатой.

Старайтесь находиться на расстоянии не менее двух метров от больного человека.

Если вам нужно делить общее пространство, убедитесь, что в комнате хорошая циркуляция воздуха.

Избегайте приема гостей, особенно людей с повышенным риском тяжелого течения коронавирусной инфекции.

Не делитесь посудой, полотенцами, постельным бельем или электроникой (например, мобильным телефоном) с больным человеком.

Оставаться дома минимум 5 дней

Больной Covid-19 должен оставаться дома минимум пять днейЕсли же возникла необходимость выйти на улицу, ему следует надеть маску и держаться подальше от других людей.

Необходимость держать дистанцию особенно важна в отношении детей, которые не вакцинированы и не переболели Covid-19. До сих пор еще неизвестно, как ведет себя Омикрон в организме, который не вакцинирован и не сталкивался с другими вариантами вируса.

Симптомы Омикрона

Варианту Омикрон характерны симптомы, которые легко спутать с обычной простудой. Все реже проявляются боли в мышцах, рвота или сыпь.

Потеря обоняния или вкуса – теперь далеко не главный показатель коронавируса. Этот симптом проявляется только у каждого пятого человека с положительным тестом.

От повышенной температуры страдают менее трети людей с Covid-19. И только у половины есть один из трех классических симптомов: температура, кашель или потеря обоняния.

Источник: CDC

Теги
Коронавирус Covid-19 , Ліки , лікування , Омикрон , Советы , поради лікаря
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