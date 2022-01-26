Як правильно доглядати за хворим на Covid-19 в домашніх умовах, щоб не заразитися самим і не передати інфекцію далі своїм рідним, друзям і колегам.
Запропоновані нижче інструкції Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC) допоможуть вам благополучно пережити період, коли в будинку перебуває людина з коронавірусною інфекцією, навіть якщо у неї немає очевидних симптомів.
У більшості людей симптоми зберігаються протягом декількох днів, потім стан помітно поліпшується.
Базові дії з догляду за Covid-хворим:
- переконайтеся, що безрецептурні ліки від лихоманки допомагають
- переконайтеся, що хворий п’є багато рідини і достатньо відпочиває
- біль у горлі можна полегшити полосканням сольовим розчином
- антибіотики та інші ліки приймати не рекомендується
Коли звертатися по невідкладну медичну допомогу
Якщо з’являються будь-які з цих ознак, негайно зверніться по невідкладну медичну допомогу:
- утруднене дихання
- постійний біль або тиск у грудях
- плутанина свідомості
- нездатність прокинутися або не спати
- бліда, сіра або синювата шкіра, синюваті губи або нігтьове ложе
Хворий повинен ізолюватися
Хвора людина повинна максимально відокремитися від інших в будинку. Якщо можливо, користуватися окремою спальнею і ванною кімнатою.
Намагайтеся перебувати на відстані не менше двох метрів від хворої людини.
Якщо вам потрібно розділити загальний простір, переконайтеся, що в кімнаті добра циркуляція повітря.
Уникайте прийому гостей, особливо людей з підвищеним ризиком тяжкого перебігу коронавірусної інфекції.
Не діліться посудом, рушниками, постільною білизною або електронікою (наприклад, мобільним телефоном) з хворою людиною.
Залишатися вдома мінімум 5 днів
Хворий на Covid-19 повинен залишатися вдома мінімум п’ять днів. Якщо ж виникла необхідність вийти на вулицю, йому слід надіти маску та триматися подалі від інших людей.
Необхідність тримати дистанцію особливо важлива щодо дітей, які не вакциновані і не перехворіли на Covid-19. Адже ще й досі невідомо, як поводиться Омікрон в організмі, що не вакцинований і не стикався з іншими варіантами вірусу.
Симптоми Омікрона
Варіанту Омікрон характерні симптоми, які легко сплутати зі звичайною застудою. Все рідше проявляються болі в м’язах, блювання або висип.
Втрата нюху або смаку – тепер далеко не головний показник коронавірусу. Цей симптом проявляється лише у кожної п’ятої людини з позитивним тестом.
На підвищену температуру страждають менше третини людей з Covid-19. І лише половина має один з трьох класичних симптомів: температуру, кашель або втрату нюху.
Джерело: CDC