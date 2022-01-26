Як правильно доглядати за хворим на Covid-19 в домашніх умовах, щоб не заразитися самим і не передати інфекцію далі своїм рідним, друзям і колегам.

Запропоновані нижче інструкції Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC) допоможуть вам благополучно пережити період, коли в будинку перебуває людина з коронавірусною інфекцією, навіть якщо у неї немає очевидних симптомів.

У більшості людей симптоми зберігаються протягом декількох днів, потім стан помітно поліпшується.

Базові дії з догляду за Covid-хворим:

переконайтеся, що безрецептурні ліки від лихоманки допомагають

переконайтеся, що хворий п’є багато рідини і достатньо відпочиває

біль у горлі можна полегшити полосканням сольовим розчином

антибіотики та інші ліки приймати не рекомендується

Коли звертатися по невідкладну медичну допомогу

Якщо з’являються будь-які з цих ознак, негайно зверніться по невідкладну медичну допомогу:

утруднене дихання

постійний біль або тиск у грудях

плутанина свідомості

нездатність прокинутися або не спати

бліда, сіра або синювата шкіра, синюваті губи або нігтьове ложе

Хворий повинен ізолюватися

Хвора людина повинна максимально відокремитися від інших в будинку. Якщо можливо, користуватися окремою спальнею і ванною кімнатою.

Намагайтеся перебувати на відстані не менше двох метрів від хворої людини.

Якщо вам потрібно розділити загальний простір, переконайтеся, що в кімнаті добра циркуляція повітря.

Уникайте прийому гостей, особливо людей з підвищеним ризиком тяжкого перебігу коронавірусної інфекції.

Не діліться посудом, рушниками, постільною білизною або електронікою (наприклад, мобільним телефоном) з хворою людиною.

Залишатися вдома мінімум 5 днів

Хворий на Covid-19 повинен залишатися вдома мінімум п’ять днів. Якщо ж виникла необхідність вийти на вулицю, йому слід надіти маску та триматися подалі від інших людей.

Необхідність тримати дистанцію особливо важлива щодо дітей, які не вакциновані і не перехворіли на Covid-19. Адже ще й досі невідомо, як поводиться Омікрон в організмі, що не вакцинований і не стикався з іншими варіантами вірусу.

Симптоми Омікрона

Варіанту Омікрон характерні симптоми, які легко сплутати зі звичайною застудою. Все рідше проявляються болі в м’язах, блювання або висип.

Втрата нюху або смаку – тепер далеко не головний показник коронавірусу. Цей симптом проявляється лише у кожної п’ятої людини з позитивним тестом.

На підвищену температуру страждають менше третини людей з Covid-19. І лише половина має один з трьох класичних симптомів: температуру, кашель або втрату нюху.

Джерело: CDC