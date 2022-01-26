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Результат за 30 хвилин: у Південній Кореї винайшли біодатчик на визначення штамів Covid-19

26 Січня 2022, 10:45
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
корея
Джерело: Depositphotos

Вчені інституту науки і технології в Південній Кореї розробили біологічний датчик, здатний лише за пів години визначити, яким саме варіантом коронавірусу заразилася людина.

Повідомляється, що новий біодатчик перевершив за ефективністю традиційні ПЛР-тести, результати яких потрібно чекати кілька годин.

Принцип високочутливого і портативного приладу заснований на виявленні вірусу за допомогою ферменту ACE2 – універсального білка, через який Covid-19 проникає в клітини.

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Згідно з даними статистики, добовий приріст нових випадків Covid-19 в Південній Кореї станом на 26 січня досяг чергового максимуму і становить більше 13 тис., у той час як добою раніше цей показник становив близько 8,5 тис.

Зростання пов’язують зі стрімким поширенням варіанту Омікрон, який минулого тижня став домінуючим у країні.

– Відтепер головною метою нашого антивірусного реагування буде скорочення кількості критичних випадків і смертей, – заявив прем’єр-міністр Кім Бу Гем.

Він зокрема зазначив, що експрес-тести на антигени замінять ПЛР-тести. Останні будуть використовуватися тільки для груп високого ризику, зокрема й осіб старше 60 років.

Загалом у Південній Кореї за час пандемії виявили понад 762,9 тис. випадків Covid-19, близько 6,6 тис. інфікованих померли.

Джерело: Ренхап

Теги
Коронавірус Covid-19 , науковці , Південна Корея , Тест , тестування , Штам Омікрон
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