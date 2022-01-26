Ученые института науки и технологии в Южной Корее разработали биологический датчик, способный всего за полчаса определить, каким именно вариантом коронавируса заразился человек.

Сообщается, что новый биодатчик превзошел по эффективности традиционные ПЦР-тесты, результаты которых нужно ждать несколько часов.

Принцип высокочувствительного и портативного прибора основан на обнаружении вируса посредством фермента ACE2 – универсального белка, через который Covid-19 проникает в клетки.

Согласно данным статистики, суточный прирост новых случаев Covid-19 в Южной Корее по состоянию на 26 января достиг очередного максимума и составил более 13 тыс. В то время как сутками ранее этот показатель составлял порядка 8,5 тыс.

Рост связывают со стремительным распространением варианта Омикрон, который на минувшей неделе стал доминирующим в стране.

— Отныне главной целью нашего антивирусного реагирования будет сокращение количества критических случаев и смертей, — заявил премьер-министр Ким Бу Гем.

Он в частности отметил, что экспресс-тесты на антигены заменят ПЦР-тесты. Последние будут использоваться только для групп высокого риска, в том числе и лиц старше 60 лет.

Всего в Южной Корее за время пандемии выявили более 762,9 тыс. случаев Covid-19, около 6,6 тыс. инфицированных умерли.

Источник: Ренхап