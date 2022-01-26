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Covid-стратегия Польши: бесплатное тестирование, дистанционка и сокращение карантина

26 января 2022, 09:55
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

Власти Польши намерены внести ряд изменений в стратегию правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией. Это обусловлено стремительным распространением в стране варианта Омикрон и рекордными показателями выявления новых случаев Covid-19.

Об этом заявили глава польского правительства Матеуш Моравецкий и глава Минздрава Польши Адам Недзельский.

Мы столкнулись с новой ситуацией и хотим к ней как можно лучше подготовиться. Поэтому мы вводим изменения и улучшения в нашей стратегии борьбы с коронавирусом, – отметил Моравецкий.

Так, по его словам, власти намерены уже в ближайшее время увеличить количество койко-мест для больных Covid-19: сначала до 40 тыс., потом до 60 тыс.

Кроме того, с 27 января рядовые поляки смогут бесплатно сдать антиген-тест в аптеках без направления врача.

Специальным распоряжением правительство Польши также рекомендует всем работодателям по возможности максимально использовать дистанционный режим работы.

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Сообщается также, что в стране будет сокращен срок карантина до семи дней.

Глава Кабинета министров Польши сообщил о ликвидации Медицинского совета при правительстве страны и создании вместо него Совета по вопросам противодействия Covid-19.

Источник
Укринформ
Теги
Коронавирус Covid-19 , Омикрон , Польша , тестування , уряд
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