Власти Польши намерены внести ряд изменений в стратегию правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией. Это обусловлено стремительным распространением в стране варианта Омикрон и рекордными показателями выявления новых случаев Covid-19.

Об этом заявили глава польского правительства Матеуш Моравецкий и глава Минздрава Польши Адам Недзельский.

— Мы столкнулись с новой ситуацией и хотим к ней как можно лучше подготовиться. Поэтому мы вводим изменения и улучшения в нашей стратегии борьбы с коронавирусом, – отметил Моравецкий.

Так, по его словам, власти намерены уже в ближайшее время увеличить количество койко-мест для больных Covid-19: сначала до 40 тыс., потом до 60 тыс.

Кроме того, с 27 января рядовые поляки смогут бесплатно сдать антиген-тест в аптеках без направления врача.

Специальным распоряжением правительство Польши также рекомендует всем работодателям по возможности максимально использовать дистанционный режим работы.

Сообщается также, что в стране будет сокращен срок карантина до семи дней.

Глава Кабинета министров Польши сообщил о ликвидации Медицинского совета при правительстве страны и создании вместо него Совета по вопросам противодействия Covid-19.