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Covid-стратегія Польщі: безкоштовне тестування, дистанційка та скорочення карантину

26 Січня 2022, 09:55
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Влада Польщі має намір внести низку змін до стратегії уряду щодо боротьби з коронавірусною інфекцією. Це обумовлено стрімким поширенням в країні варіанту Омікрон і рекордними показниками виявлення нових випадків Covid-19.

Про це заявили глава польського уряду Матеуш Моравецький і глава МОЗ Польщі Адам Недзельський.

– Ми зіткнулися з новою ситуацією і хочемо до неї якнайкраще підготуватися. Тому ми вводимо зміни і поліпшення в нашій стратегії боротьби з коронавірусом, – зазначив Моравецький.

Так, за його словами, влада має намір вже найближчим часом збільшити кількість ліжко-місць для хворих на Covid-19: спочатку до 40 тис., потім до 60 тис.

Крім того, з 27 січня рядові поляки зможуть безкоштовно здати антиген-тест в аптеках без направлення лікаря.

Спеціальним розпорядженням уряд Польщі також рекомендує всім роботодавцям за можливості максимально використовувати дистанційний режим роботи.

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Повідомляється також, що в країні буде скорочено термін карантину до семи днів.

Глава Кабінету міністрів Польщі повідомив про ліквідацію Медичної ради при уряді країни і створення замість неї Ради з питань протидії Covid-19.

Джерело
Укрінформ
Теги
Коронавірус Covid-19 , Омікрон , Польща , тестування , уряд
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