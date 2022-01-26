Влада Польщі має намір внести низку змін до стратегії уряду щодо боротьби з коронавірусною інфекцією. Це обумовлено стрімким поширенням в країні варіанту Омікрон і рекордними показниками виявлення нових випадків Covid-19.

Про це заявили глава польського уряду Матеуш Моравецький і глава МОЗ Польщі Адам Недзельський.

– Ми зіткнулися з новою ситуацією і хочемо до неї якнайкраще підготуватися. Тому ми вводимо зміни і поліпшення в нашій стратегії боротьби з коронавірусом, – зазначив Моравецький.

Так, за його словами, влада має намір вже найближчим часом збільшити кількість ліжко-місць для хворих на Covid-19: спочатку до 40 тис., потім до 60 тис.

Крім того, з 27 січня рядові поляки зможуть безкоштовно здати антиген-тест в аптеках без направлення лікаря.

Спеціальним розпорядженням уряд Польщі також рекомендує всім роботодавцям за можливості максимально використовувати дистанційний режим роботи.

Повідомляється також, що в країні буде скорочено термін карантину до семи днів.

Глава Кабінету міністрів Польщі повідомив про ліквідацію Медичної ради при уряді країни і створення замість неї Ради з питань протидії Covid-19.