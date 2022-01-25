Новини На пульсі Медогляд Тіло Психология Діти Cпецтеми Відео
Новини

Зірвав кисневу маску: 28-річний чоловік, який не вірив у Covid-19, помер від інфекції

25 Січня 2022, 18:23
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
смерть
Джерело: Depositphotos

Молодий італієць, який відмовлявся від вакцинації, тому що не вірив в існування коронавірусу, помер від Covid-19 після того, як зірвав рятувальну кисневу маску.

Коли Луїджі Косселлу у важкому стані доставили до лікарні Санта-Марія-Горетті в Латині, Центральна Італія, він спочатку взагалі відмовився від будь-якого лікування, заявивши медикам, що не вірить в існування такої хвороби.

Трохи пізніше з’ясувалося, що його 55-річний батько, який дотримується такої ж думки щодо коронавірусу, як і син, знаходиться в тому ж лікувальному закладі і за його життя борються за допомогою штучної вентиляції легень.

Читайте також:
вакцинаЗбільшує захист на 50%: Covid-вакцина, яка ефективна як бустер проти Омікрона

Стан Луїджі швидко погіршився протягом 24 годин. У нього діагностували гостру дихальну недостатність, як одне з ускладнень Covid-19, і перевели до реанімації.

На жаль, перебуваючи там, він продовжував відмовлятися від лікування і навіть зняв кисневу маску.

Але коли лікарі все ж переконали пацієнта залишити доступ рятівного кисню, було вже пізно. Чоловік помер через п’ять днів після початку хвороби.

Місцевий радник з питань охорони здоров’я Алессіо Д’амато заявив, що трагедія Луїджі повинна розвіяти міф про те, що молоді люди від коронавірусу не вмирають.

За даними Університету Джона Хопкінса, в Італії від початку пандемії зареєстровано понад 10 млн випадків захворювання на Covid-19, 144 тис. осіб померли.

Джерело: Mirror

Теги
Італія , Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , Молодь , Смерть
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь