Молодий італієць, який відмовлявся від вакцинації, тому що не вірив в існування коронавірусу, помер від Covid-19 після того, як зірвав рятувальну кисневу маску.

Коли Луїджі Косселлу у важкому стані доставили до лікарні Санта-Марія-Горетті в Латині, Центральна Італія, він спочатку взагалі відмовився від будь-якого лікування, заявивши медикам, що не вірить в існування такої хвороби.

Трохи пізніше з’ясувалося, що його 55-річний батько, який дотримується такої ж думки щодо коронавірусу, як і син, знаходиться в тому ж лікувальному закладі і за його життя борються за допомогою штучної вентиляції легень.

Стан Луїджі швидко погіршився протягом 24 годин. У нього діагностували гостру дихальну недостатність, як одне з ускладнень Covid-19, і перевели до реанімації.

На жаль, перебуваючи там, він продовжував відмовлятися від лікування і навіть зняв кисневу маску.

Але коли лікарі все ж переконали пацієнта залишити доступ рятівного кисню, було вже пізно. Чоловік помер через п’ять днів після початку хвороби.

Місцевий радник з питань охорони здоров’я Алессіо Д’амато заявив, що трагедія Луїджі повинна розвіяти міф про те, що молоді люди від коронавірусу не вмирають.

За даними Університету Джона Хопкінса, в Італії від початку пандемії зареєстровано понад 10 млн випадків захворювання на Covid-19, 144 тис. осіб померли.

Джерело: Mirror