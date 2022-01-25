Американські вчені, які досліджують відмінності в реакції антитіл на зараження варіантом Омікрон, дійшли висновку, що бустерна доза вакцини Pfizer після перших двох доз CoronaVac або Pfizer, забезпечує надійний захист від вкрай заразного штаму.

Автори виявили, що дві дози вакцин Pfizer або CoronaVac не забезпечували імунітету до нейтралізуючих антитіл проти Омікрона навіть через місяць після вакцинації.

Проте додавання до двох доз будь-якої вакцини Pfizer як бустера забезпечило прийнятний імунітет, визначений як рівень антитіл, достатній для забезпечення більше ніж 50-відсоткового захисту від SARS-CoV-2 через один місяць після введення бустера.

Зазначається також, що три дози вакцини Pfizer призвели до середнього титру нейтралізуючих антитіл проти Омікрона на третину вище, ніж у двох доз CoronaVac плюс бустер Pfizer.

Однак три дози CoronaVac не викликали достатніх реакцій нейтралізуючих антитіл проти Омікрон.

Далі вчені досліджували ефективність схеми вакцинації, що складається із двох доз CoronaVac і бустерної вакцинації за допомогою Pfizer.

В учасників, які отримали цю комбінацію вакцин, були підвищені рівні вірусспецифічних антитіл і сильні реакції нейтралізації антитіл, як проти вихідної, предкової форми SARS-CoV-2, так і проти Дельта-варіанту.

Нейтралізація Омікрон не виявлялася у тих, хто отримав тільки дві дози CoronaVac. Але додаткова бустерна вакцинація за допомогою Pfizer призвела до 1,4-кратного збільшення активності нейтралізації антитіл проти Омікрон порівняно з тими, хто отримав тільки дві дози Pfizer або будь-якої іншої сучасної вакцини.

Автори роблять висновок, що ці результати ще раз засвідчують здатність варіанта Омікрон ухилятися від імунітету, виробленого вакциною або інфекцією. Отже дуже важливою в зусиллях із боротьби з новими варіантами SARS-CoV-2 є ревакцинація.